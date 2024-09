Al via l’Invincibili Kup: 1500 bambini in campo in ricordo del Grande Torino

Presentata l'Invincibili Kup. Il Torneo per Under 11 e Under 10 verrà inaugurato al Grande Torino venerdì sera

Irene Nicola Redattore 25 settembre 2024 (modifica il 25 settembre 2024 | 16:00)

In onore dei più grandi, partendo dai più piccoli. Si presenta con questo slogan l'Invincibili Kup, un torneo di respiro internazionale organizzato dall'agenzia BeKings e Torino FC in collaborazione con Pro Eureka, Gassino e Caselle. La rassegna, dedicata a Under 10 e Under 11, fa dei valori granata e dell'unione gli elementi cardine su cui si poggia. 120 squadre partecipanti, di cui 23 società professionistiche; 79 sono italiane, le altre 41 arrivano da 15 diversi paesi europei. In campo, circa 1.500 giovani calciatori delle annate 2014 e 2015, impegnati nei tre impianti sportivi di Gassino, Settimo e Caselle. L'Invincibili Kup, in programma tra venerdì 27 e domenica 29 settembre, è stato presentato in conferenza stampa nella mattinata odierna, mercoledì 25 settembre, presso l'Hotel Gallia di Pianezza. La presentazione, moderata da Stefano Venneri, speaker del Torino, si è tenuta alla presenza di Corrado Buonagrazia, Responsabile dell'Attività di Base del Torino FC, Alberto Barile, Direttore operativo del Torino FC, Giorgia Contu, amministratore delegato di BeKings e Luciano Loparco, Coordinatore del Settore giovanile e scolastico regionale.

Invincibili Kup, al Grande Torino la serata d'apertura: oltre 1500 bambini presenti venerdì — L'Invincibili Kup vivrà la serata d'apertura e inaugurazione in uno scenario d'eccezione, lo stadio Olimpico Grande Torino che venerdì 27 settembre alle ore 21.30 accenderà le luci per rendere protagonisti i 1500 bambini impegnati nel torneo. Spiccano tra le partecipanti estere Real Madrid, Manchester City, Benfica, Cska Mosca, Dinamo Zagabria e Nizza; tra le squadre di Serie A invece figurano, oltre al Toro padrone di casa, Inter, Milan, Fiorentina, Parma, Monza e Como. A presentare per prima l'evento Giorgia Contu, amministratore delegato di BeKings: "Per noi è un onore incommensurabile e una grande responsabilità organizzare il primo torneo intitolato al Grande Torino. Abbiamo costruito una manifestazione divertente e coinvolgente per i piccoli calciatori, che siamo certi sapranno unire la giusta voglia di vincere con i valori del fair play, e per le loro famiglie". "La manifestazione d'apertura verrà ospitata grazie al Toro allo stadio Olimpico Grande Torino - ha proseguito Giorgia Contu - Ci sarà una parata con i bambini partecipanti accompagnata da momenti di spettacolo. Sarà una festa in cui verranno ricordati gli Invincibili in un momento toccante in cui i bambini di Benfica e Toro saranno uniti in campo". La serata avrà inizio alle ore 21.30, ma i cancelli dello stadio saranno già aperti a partire dalle ore 20 per dare un'ampia finestra di accesso e consentire l'arrivo anche a chi arriva da fuori città o dall'estero. L'evento terminerà intorno alle 23.30.

Invincibili Kup, Barile: "Onoriamo la storia granata. I bambini di Toro e Benfica saliranno insieme a Superga" — Successivamente è intervenuto Alberto Barile: "Ringrazio Giorgia e lo staff della BeKings per l'entusiasmo nel progetto che ci ha conquistati. Faccio i complimenti a Corrado Buonagrazia che ha raccolto la pesante eredità di Silvano Benedetti, ma lo sta facendo con grandissima dedizione e competenza, sta alzando il livello tecnico dei nostri bambini che è quello che serve perché da lì c'è il bacino di giocatori che arrivano nel Settore giovanile e chissà in Prima squadra". L'Invincibili Kup sarà l'occasione di vedere i giovani granata a confronto con tanti altri piccoli calciatori di formazioni e nazionalità diverse. "I nostri bambini possono confrontarsi con squadre di altissimo profilo e non può che essere occasione di miglioramento - ha proseguito Barile - Inoltre l'Invincibili Kup dà la possibilità di far conoscere la città e il nostro club a società che hanno meno visione di quello che siamo o della storia che noi rappresentiamo, che è grande e ci onora". Proprio per ricordare la storia, sarà vivo il ricordo del Grande Torino: "Diversi momenti saranno dedicati agli Invincibili, sabato mattina i bambini di Torino e Benfica saliranno insieme a Superga e diranno una preghiera in loro ricordo. Anni fa ho avuto l'onore di portare il Torino a giocare un'amichevole con il Benfica in Portogallo allo Estadio Da Luz. Allenatore di quella squadra era Sinisa Mihajlovic che ricordo con affetto, vincemmo quel torneo e in quasi vent'anni è stata una delle soddisfazioni più belle a livello personale".

Invincibili Kup, Buonagrazia: "Trasmettiamo i valori del Toro ai più piccoli" — L'Invincibili Kup ha ricevuto il plauso dell'assessore allo sport della Regione Piemonte, Marina Chiarelli: "Il mio ringraziamento a BeKings e al Torino FC per aver ideato un evento che riunisce giovani calciatori da tutta Europa, un torneo che fin dalla sua prima edizione porta con sé il respiro dell’internazionalità, dimostrando come Torino e il Piemonte siano catalizzatori di eventi sportivi di rilevanza crescente. Insegnare ai ragazzi valori come la lealtà, il rispetto e il lavoro di squadra è un investimento prezioso per il loro futuro". Infine ha preso la parola Corrado Buonagrazia, Responsabile dell'Attività di Base del Torino, spiegando le motivazioni dietro all'iniziativa: "Ringrazio BeKings, il Torino che ha portato avanti nelle risorse le nostre idee e il nostro Responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani che è sempre sponsor e fautore di questo tipo di opportunità. Abbiamo deciso di sposare questo progetto per tanti aspetti. Intanto dare a tanti bambini la possibilità di stare insieme e poi anche di confrontarsi. Poi volevamo poter portare il Torino come club al mondo dilettantistico, far percepire la nostra apertura al territorio e far conoscere i nostri valori. L'ultimo intento era riuscire a trasmettere ai bambini e alle famiglie i valori puri e semplici di un calcio di un'altra epoca, quello del Grande Torino, valori che se riuscissimo a riavere sarebbero un guadagno per la crescita emotiva dei nostri piccoli ragazzi". E ancora: "Ringrazio le società organizzatrici. Spendo due parole soprattutto per Pro Eureka e Gassino, che sono state le due società che nella scorsa stagione sono state le prime ad aprire le porte al Toro e alla mia gestione per iniziare a stabilire nuove relazioni sul territorio con realtà di assoluto valore". Buonagrazia infine ha concluso: "Il Torneo è intitolato al Grande Torino perché il ricordo sarà vivo, saranno presenti diversi familiari delle vittime di Superga per veicolare messaggi e scuotere le coscienze di adulti e bambini. Poi ci saranno i bambini, i veri protagonisti. Anche se piccoli è un piacere per gli occhi vederli confrontarsi, è una soddisfazione personale". Appuntamento a venerdì 27 settembre per la sfilata. Sabato 28 settembre si proseguirà con la fase eliminatoria della Invincibili Kup, domenica 29 si chiuderà con la fase finale. Le finali e la premiazione delle categorie Under 11 e Under 10 si terrà nell'impianto sportivo del Gassino San Raffaele.