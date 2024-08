Amichevole, Torino Primavera-Pro Vercelli 1-1: pari in rimonta per i granata

Torino, l'amichevole con la Pro Vercelli

La sfida con i pari età della Pro Vercelli è aperta e combattuta fin dai primi minuti. Il Toro, schierato con il 3-5-2, lascia buone impressioni nella prima metà di primo tempo, specie per come sfrutta la velocità dei quinti Di Paolo e Zaia per tentare l'offensiva. Il pericolo più grande nasce proprio da un cross di Zaia per il colpo di testa di Raballo, di poco fuori dallo specchio. La Pro Vercelli d'altro canto si dimostra più efficace nella seconda metà di frazione lavorando bene tra le linee per superare il filtro del centrocampo granata. Il risultato non si smuove fino al 41' quando Sow si libera bene in area e gonfia la rete alle spalle di Siviero. Alla ripresa la Primavera granata va in cerca del pareggio e lo trova insistendo al 63' dopo una bella azione corale finalizzata da Franzoni con un rigore in movimento. Dopo il pari il Toro prova a cercare il vantaggio a più riprese, ma la rete non si gonfia si resta fermi sull'1-1, risultato con cui termina l'amichevole.