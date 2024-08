Amichevole, Torino Primavera-Sanremese 3-2: vittoria granata in extremis

Penultima amichevole prima del Mamma e Papà Cairo per il Torino Primavera. I granata, hanno sfidato oggi, giovedì 1 agosto, la Sanremese a Cantalupa. L'incontro amichevole contro la formazione di Serie D è terminato sul risultato di 3-2 con vittoria in extremis del Torino in una gara che è servita ad allenare condizione, ritmo e meccanismi di gioco in vista dei prossimi impegni e dell'avvio della nuova stagione.

Primavera, successo in amichevole contro la Sanremese

Contro la Sanremese, Tufano conferma il 3-5-2 su cui il Toro Primavera aveva già lavorato a Spiazzo nel ritiro in Val Rendena. Stessa impostazione tattica quindi della Prima squadra e nuovo sistema di gioco rispetto all'ultima stagione con Scurto. I granata danno sin da subito la sensazione di trovarsi a proprio agio e si dimostrano compatti in un primo tempo equilibrato ma ritmato. Il guizzo offensivo arriva poco prima della mezz'ora di gioco: discesa di Krzyzanovski sulla corsia sinistra, cross in mezzo all'area dove spunta a rimorchio Acar per battere Bohli. A fine primo tempo la risposta della Sanremese con un tiro dalla distanza di Grancara, Plaia intuisce la direzione ma la conclusione è ben angolata e non può arrivarci. Alla ripresa si riparte dall'1-1. La Sanremese riesce ad essere più efficace dei granata nei primi minuti e si porta in vantaggio al 48' con D'Antoni sfruttando il leggero calo della squadra di Tufano. Il Torino non si scompone e riprende presto le redini cercando più soluzioni per trovare un varco. Al 66' arriva il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Longoni dal limite pennella per Gabellini, che di testa non sbaglia e insacca in rete il pallone del 2-2. Il pareggio rinvigorisce ancora i granata che nei minuti finali vanno a un passo dal gol vittoria con Dimitri, fermato dal palo. Allo scadere ci riprova Dimitri, innescato da Raballo e lanciato al tu per tu contro il portiere della Sanremese. Questa volta la rete si gonfia e il Toro chiude i giochi fermando il risultato sul 3-2 e ottenendo così la vittoria. La Primavera granata scenderà nuovamente in campo domenica 4 agosto contro la Pro Vercelli prima di fare gli onori di casa al Mamma e Papà Cairo.