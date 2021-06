Calciomercato Primavera, Cancello piace a tante e il Torino lo può riscattare

L'attaccante in prestito dall'Inter vorrebbe continuare a vestire il granata, ora la palla passa quindi al Toro

Roberto Ugliono

La salvezza della Primavera del Torino ha un volto quasi inaspettato, quello di Rosario Cancello. L'attaccante in prestito dall'Inter per larghi tratti della stagione aveva deluso, ma dall'arrivo di Coppitelli ha iniziato a trovare continuità e lui ne ha beneficiato. Nelle ultime 3 partite ha segnato 3 reti importantissime. Quella del 2-2 contro la Fiorentina e quelle che hanno sbloccato le partite con Bologna e con Empoli. Contro i toscani, dopo una gara in sordina, alla prima palla buona ha segnato l'1-0 e poco dopo ha confezionato quella del 2-0 conquistando palla sulla metà campo e mandando poi in profondità Karamoko.

RISCATTO O ADDIO - Non è un caso quindi che il giocatore stia ricevendo molte attenzioni. Con il passare delle giornate stanno aumentando le società di Serie A che vorrebbero acquistare il giocatore dall'Inter, ma la situazione per il Torino non è preoccupante. Il ragazzo ha già dato priorità ai granata e questo lo sanno anche i club interessati. A questo punto il futuro di Cancello è nelle mani del Torino, che al termine della stagione potrà decidere se riscattarlo dall'Inter o no e molto dipenderà dal raggiungimento della salvezza dei granata o meno. La speranza del ragazzo è che le prestazioni dell'ultimo mese abbiano convinto la società a investire su di lui, visto che Cancello ha legato con l'ambiente e a Torino si è trovato molto bene. E fin qui la conferma se l'è anche meritata. La salvezza della squadra sta passando dalle sue prestazioni e va dato atto anche al lavoro di Coppitelli, che l'ha portato ad avere una continuità di prestazioni importanti.

VOLTO - Non a caso è uno dei volti della rinascita della Primavera del Torino. Va specificato che tanti hanno beneficiato dell'arrivo di Coppitelli e della squadra titolare non ce n'è uno che stia deludendo. Cancello, insieme a Todisco (anche lui in prestito), è di quelli che ha avuto un'impennata nelle proprie prestazioni. Due ragazzi che fino a quasi due mesi fa erano spesso insufficienti, mentre ora è difficile immaginare il Toro senza loro. Non sono dei fenomeni (Coppitelli dopo il Bologna diceva di Cancello: "Non è Lewandowski ora e non era scarso prima"), ma con l'impegno e messi in un contesto funzionante stanno rendendo alla grande.