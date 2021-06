Calciomercato Primavera, il Torino non riscatta Cancello, Nagy e Todisco

I tre giocatori tornano alle rispettive squadre, non è bastato il periodo con Coppitelli per convincere la società a investire su di loro

Con la fine del campionato Primavera 1 e la salvezza raggiunta, il Torino può iniziare a programmare il futuro. La prima decisione della società è sui giocatori arrivati in prestito questa stagione. Filip Nagy, Gianmarco Todisco e Rosario Cancello non verranno riscattati dalle rispettive squadre, visto che la scadenza per esercitare l'opzione è scaduta il 16 giugno. Il primo quindi tornerà alla Virtus Entella, il secondo alla Juve Stabia e il terzo all'Inter. Se il difensore dei liguri ha avuto poco spazio per potersi mettere in mostra (ha comunque dato un contributo decisivo contro Empoli e Juventus), gli altri due hanno avuto parecchie possibilità.

FUTURO - Sia Cancello che Todisco hanno avuto un percorso simile in granata. Entrambi spesso deludenti sotto le gestione Cottafava e durante il primo periodo di quella di Coppitelli, nell'ultimo mese e mezzo avevano iniziato a fornire prestazioni di buonissimo livello. Basta pensare che Cancello, dei 5 gol e 2 assist messi a segno quest'anno, ha trovato 4 volte la rete e fornito i due assist dall'8 maggio in 8 partite. Non è bastato però per convincere il Torino a investire su di lui e sui due compagni di squadra. Ciò non gli preclude nessun futuro in maglia granata, magari in estate potrebbero anche tornare come obiettivi per rinforzare la rosa da fuoriquota. Al momento, però, il loro futuro non sembra poter essere granata.