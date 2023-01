Calciomercato Torino, in Primavera arriva Barzago dalla Tritium

Con Gineitis sempre più un giocatore della prima squadra, il Torino rinforza la Primavera con un innesto a centrocampo. Dalla Tritium è stato preso infatti Niccolò Barzago, giovane classe 2004 che ha già accumulato esperienza in Serie D. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il ragazzo arriva in granata con la formula del prestito e potrà quindi giocarsi la permanenza negli ultimi mesi di campionato. Il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani ha scelto così il giocatore della Tritium per rinforzare il reparto di centrocampo che necessitava di nuovi innesti per consentire a mister Giuseppe Scurto maggiori rotazioni in questa zona del campo. Barzago sarà un nuovo innesto per il Toro Primavera e rappresenta un colpo importante data l'esperienza già maturata nell'ultimo anno e mezzo in un campionato come la Serie D.