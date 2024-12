Coppa Italia Primavera, il tabellone: agli ottavi c’è il Cagliari per il Torino

Il Torino batte il Parma nel sedicesimo di finale di Coppa Italia Primavera e avanza agli ottavi di finale della manifestazione. Per i granata di Tufano ci sarà il Cagliari di Fabio Pisacane. Possibile incrocio ai quarti di finale con la Fiorentina (remake della finale della precedente edizione) e, in caso di passaggio del turno alla semifinale, non va esclusa l'ipotesi di un derby dal sapore tutto torinese contro la Juventus di Francesco Magnanelli. Vince il Lecce contro il Venezia, i salentini affronteranno la Roma. In corso invece la gara tra Verona e Cesena.