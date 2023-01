Coppa Italia Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 1-2: Jurgens entra e segna

Le pagelle dei granata dopo la vittoria sul campo di Cagliari e il passaggio del turno in Coppa Italia

Redazione Toro News

La Primavera del Torino vince a Cagliari contro i rossoblù in Coppa Italia e strappa il pass per i quarti. Ottima prova dei ragazzi di Scurto che hanno fatto la partita su un campo difficile. I granata non potevano iniziare meglio il nuovo anno. La continuità di risultati potrà essere l'alleato in più della squadra di Scurto.

SERVALLI 6.5: Viene chiamato in causa di fatto due volte e risponde sempre presente fino al rigore calciato molto bene da Carboni. Ottimo esordio per lui.

OPOKU 5.5: Gioca sulla corsia non sua ed è ordinato fino ai minuti finali, quando commette il fallo del rigore e poco dopo perde una palla velenosa che poteva portare al 2-2 del Cagliari.

N'GUESSAN 6: Torna e si sente. Giganteggia sui palloni alti e in chiusura è puntuale come sempre.

ANTON 6.5: Mezzo voto in più rispetto a N'Guessan per una chiusura monumentale nel secondo tempo. Grazie a lui il Cagliari non ha pareggiato subito i conti quando il risultato era sull'1-1.

ANTOLINI 6: È sempre il solito Antolini. Dinamismo e voglia. Scende con costanza sulla corsia mancina e dal suo lato il Cagliari crea poco o nulla.

SILVA 6: Buona prova la sua. Spesso riesce a creare superiorità e a sfuggire alla marcatura dei difensori cagliaritani. (62'CIAMMAGLICHELLA 6: Pochi palloni per impressionare, ma fondamentale nel finale quando riparte in contropiede e porta la palla sulla bandierina regalando secondi preziosi al Toro).

RUSZEL 6.5: Ordinato in impostazione (sta crescendo nella fase di costruzione) e preciso in chiusura. Non trova il gol, ma per centimetri. Proprio da un suo tiro dalla distanza nasce il gol del vantaggio granata.

RUIZ 6: Sta migliorando in tutte le fasi. Aiuta il Toro a palleggiare e a costruire.

WEIDMANN 7: Dà qualità con serpentine e giocate interessanti. Al limite dell'area trova difficoltà perché non ci sono spazi. Nel secondo tempo, con il Cagliari più aperto, trova il gol dopo una bella discesa palla al piede. (83' NJIE sv)

DELL'AQUILA 6: Rientra dal primo minuto. Il Cagliari lo raddoppia costantemente e lui ha poco spazio per pungere. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la brillantezza. (54' JURGENS 7: Entra e segna, meglio di così non poteva iniziare la sua partita. Così come non poteva iniziare meglio il 2023: due reti in due partite).

CACCAVO 5.5: Spesso pescato in fuorigioco. Una sola vera occasione per segnare, ma Iliev para. Per il resto solita gara generosa e di sacrificio. (62' ANSAH 6: Entra, corre, si propone. Nel finale si sacrifica e aiuta la squadra in difesa).

ALL. SCURTO 7: Il voto non è solo per la partita ma anche alla stagione che il Toro sta vivendo con lui in panchina. I granata tornano ai quarti dopo tanto tempo e lo fanno andando a giocare da protagonisti su un campo difficile. Il Cagliari vinceva da quattro partite di fila e fermarlo non era facile.