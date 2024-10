Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Virtus Entella 3-1: Acar stupendo

I voti dei ragazzi di Tufano dopo la vittoria contro i liguri

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 31 ottobre - 15:57

La Primavera del Torino archivia la pratica Virtus Entella in modo agevole e approda ai sedicesimi di Coppa Italia dove sfiderà il Parma. Ottima la prestazione di tutta la squadra, anche se il divario era netto. L'impegno però non è mai mancato e tutti hanno onorato l'impegno senza prendere sotto gamba la sfida. Particolarmente positiva la gara di Acar, che da seconda punta si è ben disimpegnato.

SIVIERO 6: Prende il posto di Plaia, che riposa. Sempre molto attento. L'Entella non lo chiama quasi mai all'intervento, lui esce sempre bene e anche sui cross più pericolosi si fa trovare attento.

PELLINI 6: Gara speciale per lui, che ritrova la sua vecchia squadra. Gioca con tranquillità e sicurezza nel primo tempo, anche se pare poco sicuro in fase di costruzione. Meglio nella ripresa, anche se non ci sono stati particolari squilli.

OLSSON 6: Chiamato al centro della difesa al posto di Mendes, gioca una gara pulita in cui non rischia nulla. Poco cattivo in occasione del gol dell'Entella.

DESOLE 6.5: Chance dal primo minuto importante per lui, che nelle Under è sempre stato un punto di riferimento. Parte benissimo con un bell'anticipo che dà il via a una chance poi non sfruttata dai compagni. Nella ripresa - dopo qualche strigliata di Tufano - va anche vicino al gol con un bel tiro dalla distanza. Nel finale rischia di regalare un rigore alla Virtus Entella, poi da quell'azione nasce il gol del 3-1. È il più propositivo della difesa.

ZAIA 6.5: Sblocca lui la gara all'esordio in questa stagione sfruttando al meglio una bellissima giocata di Rossi. Se nel primo tempo non si vede molto (eccezzion fatta per il gol), nella ripresa appare più in palla e gioca fino all'ultimo minuto con voglia di mettersi in mostra.

DALLA VECCHIA 6: Parte molto aggressivo e sfiora il gol in due occasioni in apertura di gara: prima è in fuorigioco e poi è bravo Sanguineti a dirgli di no. Partita senza grossi squilli, ma con tanto lavoro sporco. (63' LIEMA 6: Entra risultato acquisito e in un momento in cui i granata devono controllare. Buona mezz'ora per lui).

ROSSI 6.5: Buonissimo primo tempo. Prova a verticalizzare, non ha paura di puntare l'uomo e poi con una sua discesa palla al piede sforna l'assist a Zaia per il gol del vantaggio. Gioca una partita molto interessante e chissà che non possa permettergli di trovare più spazio in futuro. (74' CONZATO 6: Buon ingresso il suo. Vuole trovare la rete e va vicino al gol nel finale quando rientra sul mancino, ma il suo tiro esce di poco).

SABONE 6: Corre, lotta e si sacrifica tanto. Ancora un po' disordinato in campo, ma ha il giusto spirito per crescere di partita in partita.

MANNEH 5.5: Esordio da titolare con il Toro per l'ex Djurgarden. Fa vedere subito degli spunti interessanti con finte e controfinte sulla sinistra. Tufano lo richiama più volte nel primo tempo per fargli trovare la posizione giusta. In avvio di ripresa pasticcia di più sia in fase offensiva che in quella difensiva. (74' CACCIAMANI 6.5: Esordio in Primavera per l'ex Ancona che sta facendo benissimo in Under 18. Si mette in mostra con ripartenze palle al piede molto interessanti).

ACAR 7.5: Posizionato come seconda punta, fatica spalle alla porta, ma quando può guardarla è devastante. Al 35' trova anche la rete: ruba palla in zona offensiva e fa tutto da solo segnando il 2-0. In avvio di ripresa va vicino al gol dopo aver protetto bene palla, ma Sanguineti è super e gli dice di no. (63' TZOULIOU 6.5: Entra con grande voglia e cerca spesso la giocata. Suo il gol del provvisorio 3-0 con una punizione bellissima).

RABALLO 6: Chiama spesso la profondità e si muove bene senza palla. In avvio ha l'occasione di segnare, ma aspetta troppo per andare al tiro. Vuole il gol e si vede. Lotta su ogni pallone e cerca in tutti i modi di liberarsi delle marcature molto strette dell'Entella. (88' DIMITRI SV)

ALL. TUFANO 7: La sua squadra prende il comando del gioco da subito e la pratica non è mai in discussione. Con oggi arriva a quota 32 i giocatori differenti usati dall'inizio della stagione. Dimostrazione di come tutti debbano sentirsi presi in considerazione. I ragazzi evidentemente lo sanno, perché tutti hanno dato il massimo, anche chi come Dimitri è entrato a pochi secondi dalla fine.