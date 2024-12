Coppa Italia Primavera, Torino-Parma 1-0: i granata lottano e strappano il pass

In una gara avvincente e combattuta, il Torino conquista di misura la vittoria e va agli ottavi

Irene Nicola Redattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 16:02)

Con insistenza e lucidità, il Torino Primavera strappa il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. I sedicesimi contro il Parma sono una vera battaglia contro un'avversaria che esce dal campo a testa alta. La gara è combattuta e fatica a sbloccarsi nonostante le fiammate, poi l'episodio che mette in discesa la partita, l'espulsione di Nwajei al 51'. Da quel momento il Toro ha un vantaggio per quanto il Parma lo faccia sentire il meno possibile. I granata sono bravi a insistere e alla fine hanno la meglio. Finisce 1-0, agli ottavi la Primavera di Tufano affronterà il Cagliari.

Primavera, Torino-Parma: le scelte — Felice Tufano opera un ampio turnover per i sedicesimi di Coppa Italia dopo le fatiche contro il Monza e in vista del doppio impegno settimanale con il big match all'Inter. Nel consueto 3-5-2 resta quasi intaccata solo la difesa. Plaia tra i pali, davanti a lui i braccetti Olsson e Desole guidati da Mullen centrale al posto di Mendes. Rivoluzionato il centrocampo. Mahari in cabina di regia, affiancato da Djalò e Sabone; sulle fasce spazio a Zaia e Manneh. In attacco Perciun fa coppia con Franzoni.

Primavera, Torino-Parma: il primo tempo — La partita entra subito nel vivo già dalle prime battute. Il Parma arriva per primo alla conclusione, sorprendendo i granata al 4' con uno scambio tra Vranici e Plicco, cross teso velenoso in mezzo all'area spazzato da Mullen dopo una serie di rimpalli. Il Torino patisce in avvio l'irruenza dei ducali, concede qualcosa in difesa pur non subendo gol e paga qualcosa in termini di fluidità nella costruzione delle azioni. Il Parma così prende fiducia e crea più di un parapiglia nell'area granata, senza trovare il varco per segnare. Il Toro alza allora i ritmi e al quarto d'ora si fa vedere: filtrante in profondità di Franzoni per Perciun, che viene anticipato sul più bello dall'uscita di Moretta. La risposta dei ducali non si fa attendere con Gemello che, scattato sul filo del fuorigioco, spreca una chance a tu per tu con Plaia calciando a giro fuori dallo specchio. Complessivamente più Parma che Torino nei primi venti minuti di gioco. Poi vengono fuori i granata, che iniziano a prendere più possesso della metà campo dei ducali e a cercare con più insistenza la porta. Prima ci prova Franzoni, che si gira spalle alla porta nei pressi di Moretta ma conclude fuori dallo specchio; poi su pennellata di Perciun è la volta di Olsson, che va di testa ma viene murato. La partita resta bloccata e nonostante le fiammate da una parte e dall'altra si va a riposo con le reti inviolate.

Primavera, Torino-Parma: il secondo tempo — Alla ripresa subito un cambio per Tufano: fuori Manneh, ammonito, dentro Cacciamani. I granata partono bene e dopo nemmeno un minuto vanno vicini alla rete: Zaia si avventa in area su una palla persa dal Parma, crossa in mezzo per Franzoni che tenta il diagonale ma calcia fuori e si dispera. I ducali rispondono e si lanciano in contropiede. Al 51' Nwajei porta palla e sfida Plaia, che esce dai pali e viene travolto. Il direttore di gara estrae il rosso diretto, il Torino resta in superiorità numerica. I granata si lanciano all'attacco con pazienza e con insistenza, il Parma si chiude in difesa e resiste ai tentativi d'assalto puntando sul contropiede per colpire. Così i ducali guadagnano una punizione dal limite al 64': Conde va diretto verso la porta, Plaia gli sbarra la strada. Al 66' entrano Dalla Vecchia, Gabellini e Mendes al posto di Desole, Sabone e Mahari. Il Toro si ridisegna con Mendes centrale e Mullen braccetto, Dalla Vecchia si sistema a centrocampo e Gabellini torna a far coppia con Franzoni in attacco. L'insistenza granata alla fine premia e al 69' arriva il vantaggio: Cacciamani scappa sull'out mancino poi crossa in mezzo dove sbuca Zaia che sventa più in alto di tutti e insacca di testa. L'1-0 toglie un po' di pressione dalle spalle del Toro, che nel finale però non può mollare in termini di attenzione perché il Parma. I granata ci provano a ripetizione e vanno a un passo dal secondo gol al 76' con un colpo di testa velenoso di Dalla Vecchia. Il finale è ricco di continui ribaltamenti di campo che non possono lasciare tranquillo il Torino. Per il recupero Tufano adopera un ultimo cambio: fuori Franzoni, dentro Conzato. Gli ultimi minuti sono tesi e ancora combattuti, ma il Toro tiene alta la guardia e ha meglio: finisce 1-0, i granata vanno agli ottavi.

Primavera, Torino-Parma: il tabellino — TORINO-PARMA 1-0

Marcatori: 69' Zaia (T)

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mullen, Desole (66' Dalla Vecchia); Zaia, Djalò, Mahari (66' Mendes), Sabone (66' Gabellini), Manneh (46' Cacciamani); Franzoni, Perciun. A disposizione: Proietti, Rossi, Gabellini, Krzyzanowski, Mendes, Bonadiman, Raballo, Tzouliou, Conzato. Allenatore: Tufano.

PARMA: Moretta; Cozzolino, Castaldo, Trabucchi, Kotante, Conde, Plicco, Mengoni, Gemello, Vranici (61' Mena Martinez), Nwajei. A disposizione: Astaldi, Drobnic, D'Intino, Fatu Rares, Coulibaly, Terrnava, Sartori, Nardozi, Brekalo, Elia. Allenatore: Corrent

Ammoniti: 33' Manneh (T), 48' Plaia (T), 74' Castaldo (P), 80' Dalla Vecchia (T)

Espulsi: 51' Nwajei (P)