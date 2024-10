Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella 3-1: turno passato agevolmente

Esordio in Coppa Italia e pass staccato per il Torino Primavera, che batte la Virtus Entella e va ai sedicesimi

Irene Nicola Redattore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 16:04)

Buona la prima per il Torino Primavera, che fa l'esordio in Coppa Italia ai trentaduesimi contro la Virtus Entella e stacca il pass per i sedicesimi con una prestazione convincente. A Orbassano i granata si impongono per 3-1 sulla squadra di Melucci. Primo tempo di totale controllo per il Torino, che si sblocca alla mezzora e va sul 2-0 grazie a Zaia e Acar. La gara resta a lungo sul doppio vantaggio granata, poi Tzoliou su punizione sigla il 3-0. Nel finale la Virtus Entella accorcia le distanze infilando la squadra di Tufano in contropiede, ma senza mai mettere in discussione l'esito. Il Torino accede al turno successivo, in cui affronterà il Parma.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: le scelte — Per l'esordio in Coppa Italia Primavera, Tufano sceglie una formazione completamente diversa rispetto all'ultima sfida con il Sassuolo, optando per il turnover. Tra i pali torna Siviero; davanti a lui la difesa è guidata da Olsson nelle vesti di centrale, Pellini e Desole schierati come braccetti. A centrocampo si rivede in regia Rossi, supportato dalle mezz'ali Dalla Vecchia e Sabone; sulle corsie esterne titolari per la prima volta Zaia e Manneh. In attacco largo a Raballo e Acar nelle vesti di seconda punta.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: il primo tempo — Il Torino approccia la sfida con decisione e chiude la Virtus Entella nella propria metà di campo fin dai primi minuti. I granata tentano la prima imbucata con Dalla Vecchia, murato da Sanguineti e pescato in offside, poi cercano di lanciare Raballo, contenuto. La Virtus Entella si copre e prova a sfruttare l'arma del contropiede, trovando però un Toro attento. La prima vera occasione arriva al quarto d'ora sugli sviluppi di un corner guadagnato da Acar. Olsson fa da sponda di testa, rimettendo il pallone al centro dell'area, dove c'è Dalla Vecchia che al volo testa con il destro i riflessi di un attento Sanguineti. I granata sono padroni della manovra e spesso costringono la Virtus Entella a ripiegare, senza tuttavia produrre grandi occasioni. Dopo tanto insistere, il Toro riesce a trovare finalmente un varco al 32': Rossi porta palla a centrocampo e si invola verso la trequarti, poi apre a destra dove c'è Zaia a seguire l'azione. Il laterale granata arriva sul pallone, si addentra verso il limite dell'area e calcia con un diagonale angolato su cui Sanguineti non può nulla. Il vantaggio dà ulteriore carica alla Primavera di Tufano, che nel giro di 3' porta il parziale sul 2-0 con una grande azione di Acar, che si incunea in area senza che i difensori biancazzurri riescano a fermarlo, per poi imbucare alle spalle di Sanguineti. I granata non corrono mai rischi, se non un contropiede nel finale concesso a Giacobbe che però calcia dal limite trovando la respinta di un compagno.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: il secondo tempo — A inizio ripresa la Virtus Entella aumenta i giri per provare a recuperare la partita, costringendo il Toro a concedere qualche metro. I granata restano compatti e continuano a non concedere grandi chances di rimonta ai biancazzurri. Poi al 56' si riaffacciano dalle parti di Sanguineti con Acar, che dal limite calcia e costringe il portiere della Virtus Entella a un colpo di reni per evitare il terzo gol. Il Torino è in controllo e continua a cercare il tris con Desole che all'ora di gioco calcia dal limite trovando per poco l'esterno della rete. Al 63' Tufano spende i primi due cambi: Liema subentra a Dalla Vecchia, Tzouliou ad Acar. La gara continua senza scossoni, con i granata che gestiscono bene i tentativi biancazzurri di riaccendere la partita. Al 74' Tufano spende altri due cambi: Conzato e Cacciamani, quest'ultimo all'esordio in Primavera, al posto di Rossi e Manneh. Dopo la seconda girandola di cambi i granata tornano ad attaccare, guadagnando una punizione dal limite al 78'. In battuta va Tzouliou, che cerca direttamente Sanguineti e con una punizione splendida sigla il 3-0. Festeggiano i granata, ma la Virtus Entella non demorde e accorcia le distanze nel giro di un minuto con un contropiede lampo che sorprende il Toro e permette a Carbone di portare il parziale sul 3-1. La Primavera di Tufano accusa il colpo e rischia subito dopo aver incassato la rete, poi torna a rialzarsi e a mettere equilibrio. Per gli ultimi scampoli di partita dentro tra le fila granata anche Dimitri, subentrato a Raballo. C'è ancora spazio per qualche lampo: Cacciamani si addentra due volte in area, poi Tzoliou costringe Sanguineti a intervenire su corner. Non c'è più tempo: a Orbassano finisce 3-1, il Toro passa agevolmente ai sedicesimi di finale.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: il tabellino — TORINO-VIRTUS ENTELLA

Marcatori: 32' Zaia (T), 35' Acar (T), 78' Tzouliou (T), 79' Carbone (V)

TORINO (3-5-2): Siviero; Pellini, Olsson, Desole; Zaia, Dalla Vecchia (63' Liema Olinga), Rossi (74' Conzato), Sabone, Manneh (74' Cacciamani); Raballo (88' Dimitri), Acar (63' Tzouliou). A disposizione: Proietti, Mullen, Gabellini, Mendes, Djalò, Franzoni. Allenatore: Tufano

VIRTUS ENTELLA: Sanguineti; Marchetti (55' Laureana), Saia, Annoni; Giovannetti, Mosca, Dimatteo (55' Tafaj), Traniello, Martinelli (71' Carbone); Giacobbe, Martini Donati. A disposizione: Maioli, Anzalone, Calitoiu, Giorgi, Silvano, Tombacco, Torrielli. Allenatore: Melucci

Ammoniti: 42' Marchetti (V), 44' Desole (T), 50' Traniello (V), 82' Raballo (T)