Da Dellavalle a Mendes, il rendimento dei giovani granata in Nazionale

Sono stati 10 i giovani granata in giro per l'Europa con le rispettive nazionali giovanili. Da capitan Dellavalle con l'Italia Under 20 ai tre azzurrini in Under 19 (Ciammaglichella, Franzoni e Longoni) e a Desole in Under 18, passando per Mendes, Perciun, Savva e Njie, a questi va poi aggiunto il giovanissimo Kirilov. Tutti i giocatori del Torino sono scesi in campo in quelle che sono esperienze importanti per i giovani, che possono così accumulare minuti in ambito internazionale.