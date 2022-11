Da Lecce al Lecce, Coppitelli sfida la Primavera del Torino per la prima volta

C'è sempre una prima volta, ma questa è particolarmente sentita. Sabato pomeriggio la Primavera del Torino a Lecce sfiderà i salentini, una partita che assume un significato particolare perché sulla panchina dei giallorossi siede uno dei personaggi più importanti della storia della Primavera granata: Federico Coppitelli . L'allenatore dell'ultimo titolo vinto e non solo. Lui è il terzo tecnico all time per partite con la Primavera, dietro solamente a dei mostri sacri come Vatta e Ussello. Numeri raggiunti grazie a due cicli: quello della Coppa vinta appunto e quello del suo ritorno, quando prese il posto di Cottafava e riuscì a salvare un Torino che pareva destinato al Primavera 2.

Coppitelli ora avversario del Torino: obiettivo agganciare i granata

Adesso tutti si ritroveranno in campo. Lì dove Coppitelli ha spesso trascinato i granata, adesso lo stesso allenatore cercherà di togliere il sorriso al Torino. Per l'allenatore romano l'obiettivo sarà quello di vincere per agganciare proprio la sua ex squadra in classifica, con i granata avanti di tre punti rispetto ai giallorossi (17 punti contro 14), il Toro dal canto suo deve dare continuità al successo contro il Milan per continuare a inseguire i primi posti. Lo spazio per i sentimenti ci sarà di sicuro, ma non in quei 90 minuti durante i quali Coppitelli ha sempre e solo dato tutto. Questo il Toro lo sa bene.