Doppietta in finale Under 18 con la Spal, ora Dell’Aquila approda al Toro

Preso a gennaio e lasciato in prestito a Ferrara, il ragazzo è stato decisivo nell'annata della Spal

Roberto Ugliono

La Primavera di Giuseppe Scurto ripartirà sicuramente da Francesco Dell'Aquila. Dopo aver finito la stagione con l'Under 18 della Spal, l'esterno offensivo classe 2004 arriva in granata. Il giovane era stato acquisito a gennaio nell'operazione che aveva portato Demba Seck al Toro ed è un investimento molto interessante in ottica futuro. Dell'Aquila è stato uno dei migliori giocatori del campionato Under 18 e lo sa bene anche Scurto, visto che nell'ultima giornata di campionato il ragazzo ha rifilato una doppietta proprio alla sua Roma. Non è stata la prima (ne ha fatte due anche al Toro) e nemmeno la più importante, questa è arrivata sabato in finale. Doppietta al Bologna e Spal Campione d'Italia.

IL PROFILO - Con 21 gol in 27 partite nell'Under 18, Dell'Aquila è stato trascinatore e rivelazione della Spal e ora è pronto a cambiare casacca. Il Toro si è assicurato un esterno offensivo che Ludergnani conosce molto bene. Oltre al feeling (ottimo) con il gol, Francesco ha ovviamente ottime doti balistiche e non solo. Per certi versi si può paragonare tecnicamente a Vincenzo Millico, anche se tra i due c'è qualche differenza. Mancino, che rientra dalla destra, Dell'Aquila è bravo nel dribbling nello stretto e spesso risulta proprio imprendibile. L'unico difetto è la fisicità. Per ora il ragazzo è ancora molto leggerino, ma è chiaro che lavorando anche sul fisico potrà fare passi in avanti importanti.

TORINO - Intanto il Toro si è assicurato un giocatore di talento e sul quale dovrà investire. È chiaro che andrà aspettato e non fargli sentire troppa pressione addosso, ma è altrettanto vero che quando un giocatore fa intraveder queste qualità a una certa età allora si può iniziare a pensare a un futuro importante. I granata gli potranno quindi far vivere un campionato Under 18 da protagonista e chissà che non possa finire anche nel mirino di Juric poi. Il talento è dalla parte di Dell'Aquila, il Toro si può sfregare le mani: ha in casa un esterno dalle qualità molto interessanti.