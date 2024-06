Femminile, l’Under 19 vola in finale per lo scudetto di categoria

L'Under 19 granata è in finale scudetto. Missione compiuta per le torelle, che avevano iniziato la stagione con un obiettivo in testa: ritornare a giocarsi il titolo dopo la sconfitta in finale di un anno fa. Il percorso del Toro in stagione è stato fin qui un trionfo in ogni aspetto. Il dominio nel girone regionale ha ribadito i punti di forza delle granata, il triangolare d'accesso alla semifinale ha spianato la strada verso un percorso di continua crescita. Sabato è arrivato lo step chiave per assicurarsi l'ultimo atto: la semifinale contro il Real Meda in trasferta. Ad avere la meglio sono state le granata, capaci di imporsi per 3-2 grazie alle reti di Vittoria Massa, Giada Guarini e Alessia Scolamiero.