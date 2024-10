Giovanili, gli impegni dei granata convocati in nazionale: il programma

Amichevoli e qualificazioni ai prossimi Europei U17 e U19: gli impegni dei giocatori delle giovanili granata in Nazionale

Irene Nicola Redattore 8 ottobre - 13:58

Sono numerosi i giocatori del Settore giovanile del Torino partiti alla volta delle rispettive Nazionali per la sosta. Ampio spazio ai granata nelle selezioni Under 19 con le convocazioni di Galantai, Olsson, Manneh, Krzyzanowski e Tzouliou. Per l'Under 18 chiamati invece Conzato dall'Italia e Kadar dal Marocco. Chiudono Reynheim, Sheji e Cekrezi per l'Under 17. Di seguito impegni e calendario dei calciatori delle giovanili granata con le rispettive Nazionali.

Under 19: Krzyzanowski alle prese con le qualificazioni agli Europei, amichevoli per gli altri granata — Tanti granata della Primavera di Tufano hanno raccolto l'interesse e la successiva convocazione delle rispettive Nazionali. Alcuni sono punti fermi delle proprie selezioni, altri invece stanno trovando nuovo spazio. Tra i primi c'è Tamas Galantai, fresco d'esordio in Primavera 1, e nuovamente chiamato dall'Ungheria con cui disputerà due amichevoli contro la Scozia nelle giornate di giovedì e domenica. Nessuna sorpresa anche per la convocazione di Cornelius Olsson, capitano della Danimarca U19 con cui affronterà tre amichevoli di prestigio con Francia, Portogallo e Belgio in preparazione alle qualificazioni agli europei. Rispetto all'ultima sosta, partirà da Torino anche il terzino sinistro Alieu Atlee Manneh, a caccia di nuovo spazio con la Svezia U19 (sei presenze fin qui) nelle due amichevoli contro Giappone e in quella con gli Stati Uniti. Due test match anche per Dimitrianos Tzouliou, che con Cipro affronterà due volte Israele in amichevole. Si alza l'asticella infine per Jakub Krzyzanowski, ancora convocato dalla Polonia e unico tra i granata U19 impegnato in gare ufficiali. Krzyzanowski si gioca l'accesso alla fase élite dei prossimi Europei di categoria e sfida in questa sosta Malta, Gibilterra e Turchia nella fase a gironi: la Polonia strapperà il pass se qualificata come prima, seconda o miglior terza tra tutti i gruppi.

Under 18: Conzato raggiunge l'Italia, Kadar chiamato dal Marocco — Filippo Conzato, autore di un inizio campionato convincente nel Toro di Fioratti con già tre gol all'attivo, raccoglie la convocazione dell'Italia U18. L'attaccante granata classe 2007 sarà impegnato in maglia azzurra per una doppia amichevole contro l'Austria, in programma giovedì a Trevisio e domenica a Velden am Wörthersee. Parte per raggiungere il Marocco infine Nawfel-Abdelkader Kadar, difensore centrale dell'Under 18 granata. Anche Kadar sarà impegnato in due amichevoli ma contro i pari età della Danimarca nelle giornate di venerdì e lunedì.

Under 17: Reynheim, Sheji e Cekrezi in campo per la qualificazione agli Europei di categoria — Tempo di pensare alle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria per i granata chiamati dalle nazionali Under 17: Reynheim, Sheji e Cekrezi. Tutti e tre sono da tempo inseriti nelle proprie selezioni: Reynheim nelle Isole Far Oer, Sheji e Cekrezi nell'Albania. Tutti e tre si ritrovano inseriti nello stesso girone del round 1 di qualificazione agli Europei insieme a Croazia e Paesi Bassi. Staccano il pass per il round 2 le prime due del girone. Reynheim affronterà l'Olanda mercoledì e la Croazia sabato; Sheji e Cekrezi sfideranno invece la Croazia mercoledì e l'Olanda sabato. L'ultimo impegno sarà un derby a tinte granata: Isole Far-Oer Albania, in programma martedì 15 ottobre alle ore 13.30.

Nazionali giovanili, il calendario — MARTEDÌ 8 OTTOBRE

14.00 - U19: Cipro-Israele (amichevole) - Tzouliou

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

11.00 - U17: Olanda-Isole Far Oer (qualificazione a Europei U17) - Reynheim

14.00 - U19: Francia-Danimarca (amichevole) - Olsson

15.00 - U19: Giappone-Svezia (amichevole) - Manneh

15.00 - U17: Albania-Croazia (qualificazione a Europei U17): Sheji, Cekrezi

18.00 - U19: Malta-Polonia (qualificazione a Europei U19) - Krzyzanowski

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

10.00 - U19: Cipro-Israele (amichevole) - Tzouliou

15.30 - U18: Italia-Austria (amichevole) - Conzato

16.00 - U19: Ungheria-Scozia (amichevole) - Galantai

VENERDÌ 11 OTTOBRE

16.00 - U19: USA-Svezia (amichevole) - Manneh

19.00 - U18: Marocco-Danimarca (amichevole) - Kadar

SABATO 12 OTTOBRE

11.00 - U17: Croazia-Isole Far Oer (qualificazione a Europei U17) - Reynheim

15.00 - U19: Portogallo-Danimarca (amichevole) - Olsson

15.00 - U17: Olanda-Albania (qualificazione a Europei U17) - Sheji, Cekrezi

18.00 - U19: Polonia-Gibilterra (qualificazione a Europei U19) - Krzyzanowski

DOMENICA 13 OTTOBRE

12.00 - U18: Austria-Italia (amichevole) - Conzato

12.00 - U19: Scozia-Ungheria (amichevole) - Galantai

15.00 - U19: Giappone-Svezia (amichevole) - Manneh

LUNEDÌ 14 OTTOBRE

16.00 - U18: Marocco-Danimarca (amichevole) - Kadar

MARTEDÌ 15 OTTOBRE

13.00 - U19: Polonia-Turchia (qualificazione a Europei U19) - Krzyzanowski

13.30 - U17: Isole Far Oer-Albania (qualificazione a Europei U17) - Reynheim, Sheji, Cekrezi

14.00 - U19: Belgio-Danimarca (amichevole) - Olsson