Giovanili, sette granata in Nazionale: il programma

Tempo di sosta Nazionali anche per il Settore giovanile. Sono sette i giovani calciatori del vivaio convocati dalle rispettive Nazionali d'appartenenza. Olsson, Galantai, Krzyzanowski e Penkov partono con le Under 19 di Danimarca, Ungheria, Polonia e Bulgaria. Impegnati in Under 17 Cekrezi e Sheji con l'Albania, oltre a Reynheim con le Isole Fær Øer. Di seguito gli impegni.

Gli impegni dei granata con le selezioni Under 19: da Galantai a Penkov

Tre classe 2006 hanno lasciato Torino per raggiungere le selezioni Under 19 delle rispettive Nazionali: il centrocampista Galantai (Ungheria), il terzino Krzyzanowski (Polonia) e il difensore centrale Olsson (Danimarca). Tutti e tre potenzialmente in campo già giovedì 5 settembre: Galantai sfida la Serbia, Krzyzanowski se la vedrà con il Kazakistan, Olsson affronta la Svezia. Si torna il campo nel weekend: domenica Olsson sfida la Norvegia per l'ultimo impegno in maglia Danimarca, sabato Krzyzanowski e Galantai saranno alle prese rispettivamente con Slovenia e Portogallo. Olsson farà successivamente rientro a Torino, mentre una terza e ultima sfida vedrà impegnati Krzyzanowski e Galantai nella giornata di martedì 10 settembre, rispettivamente contro Francia e Montenegro. Aggregato da sottoleva in Under 19 anche il centrocampista Borislav Penkov, classe 2008, arrivato in granata nell'ultimo calciomercato e chiamato dalla Bulgaria per le due partite contro il Westphalia in programma martedì 10 settembre e il giovedì successivo.