Giovanili Torino, è finita la stagione 2020/2021: le classifiche definitive

Con la partita dell'Under 18 di ieri a Parma, che ha visto svanire all'ultima giornata la qualificazione tra le prime quattro squadre d'Italia, si è chiusa ufficialmente la stagione 2020/21 anche per il Settore Giovanile del Torino, chiusa con un 13° posto per la Primavera, un 5° posto per l'Under 18 e un ultimo posto per l'Under 17. L'annata è stata fortemente condizionata dalla pandemia, che ha obbligato tutte le squadre al di sotto della Primavera, e soprattutto l'Under 16 e l'Under 15, a fare un percorso decisamente strano: una partenza con un calendario "normale", poi lo stop per Covid durato mesi, la progressiva ripresa degli allenamenti e infine i test match ufficiali. Non ha più giocato gare ufficiali l'Under 14 A di Nino La Rocca, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà e di fatto mai ha potuto lavorare a pieno regime con i suoi ragazzi.