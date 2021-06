Under 18, Parma-Torino 3-1: niente Final Four per i ragazzi di Semioli

Deludente sconfitta per i torelli che sono costretti a rinunciare alla fase finale del campionato Under 18

Redazione Toro News

L’Under 18 del Torino alla fine non riesce a raggiungere la Final Four. A Collecchio finisce 3-1 per il Parma, che pur non avendo niente da chiedere al campionato gioca un ottimo secondo tempo. I granata non approfittano delle sconfitte di Genoa e Monza con Milan e Inter. Vince invece l’Atalanta 3-0 e aggancia il Toro a quota 27 punti, ma ha il vantaggio degli scontri diretti, motivo per cui gli orobici scavalcano i granata in classifica. Il tecnico Franco Semioli avrebbe di certo voluto finire diversamente il campionato e festeggiare il suo compleanno in modo migliore. Rimane però la grande stagione dei suoi.

LE SCELTE - Semioli deve fare a meno di Dolcini e Chiarlone ancora out. A loro si è aggiunto Savini, che si è infortunato in settimana dopo la partita contro la Sampdoria. Tornano invece Di Marco e La Marca dal primo minuto e fa l'esordio da titolare in Under 18 anche Aaron Ciammaglichella, il centrocampista classe 2005 che quest'anno era stato aggregato in Primavera. In panchina invece Gheralia, uno dei trascinatori della stagione.

LA PARTITA - Nel primo tempo il Torino prova diverse volte a trovare il gol del vantaggio e al 20' ha l'occasione perfetta per segnare. L'arbitro infatti decide di assegnare un rigore al Toro per un'irregolarità nell'area dei padroni di casa ma Federico Calò fallisce il tiro dagli undici metri. Al 41' Andrei Anton riesce a depositare la palla in rete ma anche in quest'occasione il Parma riesce a salvarsi dato che la rete non viene convalidata per fuorigioco. Si conclude 0-0 una prima frazione nella quale il Toro è sembrato avere una marcia in più di un Parma sottotono manella quale non sono arrivate reti.

Nella ripresa i ragazzi di Semioli scendono in campo senza la grinta messa in mostra nel primo tempo e il Parma si porta subito in vantaggio con la rete di Dario Sits. Dopo un quarto d'ora il numero 9 dei crociati realizza la doppietta personale che sa di doccia fredda per il Toro ora sotto 2-0. Nel finale di gara succede di tutto: prima il Torino riesce ad accorciare il distacco con la rete del 2-1 firmata da Diego Barbieri che fa sperare i granata ma in seguito Matteo Sementa segna il gol del 3-1 e riporta il Parma a due lunghezze di distacco. Nel finale vengono espulsi Barbieri prima e Anton poi costringendo il Toro a chiudere la gara con 9 uomini.