Giovanili Torino, nuovo ruolo per Giovanni Zichella: ecco di cosa si occuperà

Giovanni Zichella, ex allenatore delle formazioni giovanili del Torino fin dagli anni '90, l'anno scorso era rientrato nei piani tecnici della dirigenza granata a livello di settore giovanile. Ora è stato nominato nuovo direttore tecnico delle Academy del Toro e si occuperà di formare gli allenatori delle varie Academy granata sparse in giro per l'Italia e per il mondo e ovviamente scovare anche nuovi talenti. Zichella entra così nel suo ventesimo anno di lavoro presso il Torino dopo che negli scorsi aveva allenato, tra le altre, anche Chieri, Teramo e Derthona.