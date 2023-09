Giovanili, Under 15 in visita al Museo del Grande Torino

Dopo Primavera e Under 17, anche l'Under 15 ha fatto visita al Museo del Grande Torino

Proseguono le visite delle giovanili granata al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Dopo aver accolto la Primavera di Giuseppe Scurto e l'Under 17 di Fabio Rebuffi, il Museo ha ospitato anche l'Under 15 allenata da Riccardo Catto. Sul profilo Instagram del Museo è stata pubblicata una foto del gruppo squadra granata, immortalato in occasione della visita. In didascalia un breve resoconto dell'esperienza: "Abbiamo riaperto le porte del nostro Museo ai ragazzi dell'Under 15 accompagnati dal loro allenatore Riccardo Catto.Un gruppo vivace, seguito anche da tecnici e staff, ha ascoltato con estrema attenzione il racconto dei volontari, dimostrando grande interesse con le tantissime domande sulla storia degli Invincibili. Per noi è sempre una grande gioia accogliere casacche granata nelle sale del Museo!".