Juniores Femminile, lo scudetto è ancora della Roma: Torino sconfitto in finale

Per il secondo anno consecutivo, il sogno scudetto del Torino Femminile sfuma in finale. Allo stadio Gino Bozzi di Firenze a imporsi è la Roma che si conferma campionessa di categoria con un 2-0 a firma Gaia Vergari, assoluta protagonista della gara. Tanto rammarico in casa Toro per la sconfitta nella gara che avrebbe voluto segnare il riscatto dopo la finale persa esattamente un anno fa proprio contro la Roma. Così però non è stato perché alla fine le giallorosse si sono confermate nuovamente e il Toro è tornato a casa ancora senza tricolore, dopo una stagione dominata ma chiusa con una sconfitta all'ultimo atto che fa male.

Under 19 Femminile, Roma-Torino: il secondo tempo

Alla ripresa il tecnico granata Roberto Colombo opta subito per un cambio: fuori Clara Altafin, dentro Giada Guarini. Il Toro cerca un varco, ma deve fare i conti con una Roma ancora pericolosa e vicina al raddoppio al 50' quando Giulia Gallo centra il palo da distanza ravvicinata. Le granata non riescono a rimontare, così al 60' arrivano altre due sostituzioni: Aurora Battaglia ed Eleonora Costa fuori, entrano Martina Armellini e Alessia Scolamiero. Si ricomincia a giocare e la Roma trova subito il colpo del 2-0 al 61'. Iniziativa splendida di Gaia Vergari, che si regala la doppietta con un gol da cineteca direttamente dalla trequarti: pallone all'incrocio dai pali, nulla da fare per Gaia Graneri. Colpo difficile da digerire per il Toro, che non stava riuscendo a rendersi pericoloso ma era rimasto comunque in partita fino al bis giallorosso. Dopo la seconda rete di Vergari invece le granata faticano a farsi vedere e sembrano accusare il colpo. A un quarto d'ora dalla fine Carola Munafò prova a impensierire Lorenza Quinto su punizione, ma conclude troppo centrale. Di fatto è l'unico tentativo di scossa delle granata, a cui si aggiungono nel finale anche Nicole Grieco e Valentina Cavaglià, subentrate al posto di Linda Bazzocchi e Alice Degani. Negli ultimi minuti il Toro si lancia con le ultime forze in avanti, ma non c'è più spazio e benzina per cercare un ultimo tentativo. Finisce 2-0 a Firenze: la Roma conferma il titolo vinto lo scorso anno e conquista lo scudetto.