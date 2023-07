Juric aspetta Dellavalle: ottimo da titolare in azzurro, è in finale a Euro U19

La prima da titolare in maglia azzurra non si scorda mai. Alessandro Dellavalle l'ha messa nel mirino da quando è stato selezionato per la spedizione dell'Italia Under 19 agli Europei. Ha aspettato, disputato solo 4' minuti contro Malta all'esordio e raccolto poi due panchine, sapendo di dover scalare inevitabilmente delle gerarchie. La grande occasione è però arrivata in una partita fondamentale: la semifinale contro la Spagna, vinta per 3-2 con pass per il sogno finale.