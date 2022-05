Le pagelle di Torino-Atalanta 2-0: N’Guessan una certezza, si rivede Warming

I voti ai protagonisti della sfida valida per la 33esima giornata del Campionato Primavera 1 2021/2022

Gianluca Sartori

Il Torino Primavera supera con merito l'Atalanta nella penultima giornata del Campionato Primavera 1 e blinda matematicamente la salvezza. Partita ben giocata dai granata di Coppitelli, che nella prima e unica gara al Filadelfia non sbagliano atteggiamento e conquistando una vittoria che evita patimenti per l'ultima giornata a Lecce.

Di seguito le pagelle dei protagonisti del match.

MILAN 7: l'intervento su Fisic sul finire del primo tempo è determinante per impedire ai nerazzurri di riaprire i giochi. Attento anche in un paio di occasioni nella ripresa per tenere la porta inviolata.

DELLAVALLE 6.5: da difensore centrale si è convertito a terzino destro e può fare il ruolo per passo e fisicità. Con una gran botta coglie una traversa nel primo tempo.

NGUESSAN 7: una certezza il difensore francese, che non si fa spaventare dalla sua prima volta al Filadelfia e tira fuori un'altra prova attenta e precisa. Uno tra i granata più continui.

REALI 7: ottima partita dell'ex Virtus Entella, uno degli acquisti più azzeccati di questa stagione. Presidia bene lo spazio ed è attento sull'uomo.

ANGORI 6: partita ordinata del terzino con il mancino delicato, tiene la posizione e si fa trovare pronto largo sulla fascia per allargare la manovra.

GINEITIS 7: il mediano 2004 ex Spal già nel derby aveva convinto, come vice-Savini, e si conferma in un buon momento. Prima prende un palo con una gran botta di destro da fuori area, poi si avvita benissimo di testa per firmare il raddoppio.

SAVINI 6.5: il capitano trascina i suoi uomini alla vittoria: grande spirito e una calamita al posto dei piedi. (86' CIAMMAGLICHELLA ng)

GARBETT 6.5: vuole riscattarsi dopo il grave errore nel derby precedente e va su tutti i palloni. Una sua bella discesa offre a Stenio una possibile doppietta, che non arriva. Partita con grande dispendio di energie.

ZANETTI 6.5: il gol che sblocca la partita, ma anche un errore sotto porta e un regalo al limite dell'area che per poco non costava un gol. Sempre vivace e nel vivo del gioco anche se impreciso in alcune circostanze. (77' BAETEN 6: entra con vigore, ha grande voglia, forse pure troppa. Ha la palla del 3-0 nel finale, ma non la ).

AKHALAIA 6: da boa centrale del 4-3-3 fa a sportellate e ingaggia molti duelli fisici. Un gran lavoro per la squadra che forse non lo rende lucidissimo in fase di conclusione. Però la prova è pienamente sufficiente.

WARMING 6.5: reduce da un infortunio, è chiamato a fare la differenza e ci riesce in occasione del primo gol: discesa sulla sinistra e suggerimento preciso per Stenio. Da ala sinistra del 4-3-3 fa vedere qualche buona accelerazione palla al piede. (69' DI MARCO 6: dà un buon apporto di solidità e grinta a gara in corso).

All. COPPITELLI 7: non sbaglia la partita dell'anno: primo tempo dominato, secondo tempo di controllo e salvezza conquistata anche quest'anno, anche se il percorso si è complicato troppo. Il rammarico può essere anche dovuto al fatto che, giocando altre partite al Filadelfia, magari qualche punto in più sarebbe arrivato.

