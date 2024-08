Memorial Cairo, le pagelle di Torino-Juventus 2-0: Ciamma di un altro livello

Il canterano granata brilla sotto gli occhi di Vanoli, chissà che non possa essere di buon auspicio per il futuro

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 22:59)

La Primavera del Torino vince per il secondo anno di fila il Memorial Mamma e Papà Cairo. Decisive le reti di Franzoni e Marchioro, una per tempo. Migliore tra i granata è Ciammaglichella, che - pur essendo appena tornato dalle ferie - è apparso già in forma. In tribuna c'era anche Vanoli, chissà che non possa aver apprezzato particolarmente.

PLAIA 6.5: Ieri era ancora con la Nazionale Under 19 e oggi in campo con la Primavera. Per 60 minuti abbondanti non è quasi mai chiamato in causa, poi si supera con un un grandissimo intervento.

BONADIMAN 6: Qualche buona lettura dietro e anche i complimenti di Tufano per come abbia seguito alcune azioni andando a pressare anche nella metà campo offensiva.

MENDES 6: Inizia male con un errore in impostazione, poi pian piano si riprende. Nel secondo tempo si mette in mostra anche con una bella discesa palla al piede. Rischia qualche giocata di troppo, deve ancora comprendere a pieno le giocate nel suo nuovo ruolo.

DESOLE 6.5: Bene a coprire i buchi in difesa e nelle diagonali. Cresce durante la partita, giocando una partita di grande decisione.

MARCHIORO 6.5: In campo con una vistosa fasciatura dopo la dura botta presa in semifinale. Sblocca lui la partita con un buon inserimento in area di rigore. Gioca tutta la gara e lo fa molto bene. Sta crescendo tanto.

ACAR 6: Duetta bene con i compagni e cresce con il passare dei minuti. Ha capacità nel palleggio che torneranno comode. (58' PERCIUN 6.5: Entra con grande voglia e si vede. Qualche finezza di troppo è più che perdonabile. Questa potrà essere la sua stagione. Ha qualità davvero interessanti).

MULLEN 5.5: Non parte benissimo, trovando grandi difficoltà in fase di impostazione. Brutta partita per lui, ma a sua discolpa è ancora evidentemente indietro fisicamente. (46' OLINGA sv: esce infortunato. Al termine della gara è in stampelle. 58' ROSSI 6: Si prende qualche rischio, poi Tufano gli fa comprendere cosa fare e lui non sbaglia più nulla).

CIAMMAGLICHELLA 7: Il Toro sblocca la partita grazie a una sua giocata personale. Si vede che è di un'altra categoria rispetto agli altri. La sua è una grandissima partita e lo fa sotto gli occhi di Vanoli. (87' KIRILOV SV).

CASALI 5.5: Messo fuori ruolo ha faticato un po'. Qualche buona discesa e buone coperture. Le difficoltà però ci sono state. (58' KRZYZANOWSKI 6: Entra bene. Pian piano si inserirà sempre di più, intanto fa vedere discese sulla sinistra davvero interessanti).

FRANZONI 6.5: Chance da titolare dopo la panchina in semifinale. Ha tanta voglia, ma nelle prime battute commette qualche errorino di troppo. Nella ripresa poi trova un gol da vero rapace d'area. (87' CONZATO sv).

NJIE 6.5: Si accende alla lunga. Al 28' duetta bene con i compagni e va vicino al gol. Da quel momento si sblocca la sua partita e inizia a dare sempre più qualità. (70' GABELLINI 6: Entra e prova a mettersi subito in mostra cercando il gol dalla distanza).

ALL. TUFANO 7: Non male come esordio al Toro. È il primo a vincere il Mamma e Papà Cairo appena arrivato in granata. Al di là del successo (è pur sempre calcio d'estate), la sua squadra gioca bene e si vedono già le idee della prima squadra. È un buon inizio, adesso è attesa per vedere la sua squadra in campionato.