Memorial Cairo, Torino-Juventus 2-0: sono ancora i granata i campioni

La cronaca del derby della Mole tra le Primavere di Torino e Juventus per la finale del memorial "Mamma e Papà Cairo"

Federico De Milano Redattore 9 agosto - 22:52

Il Torino Primavera vince 2-0 il derby contro i pari età della Juventus e si aggiudica la terza edizione del memorial "Mamma e Papà Cairo". A decidere il match sono state le reti di Marchioro e Franzoni che hanno così confezionato il successo per i granata per il secondo anno consecutivo e per la gioia del presidente Urbano Cairo presente in tribuna allo stadio Moccagatta di Alessandria.

Primavera, Torino-Juventus: primo tempo — In avvio di partita la Juventus ha una buona occasione con un cross basso di Pagnucco e una deviazione fortuita che sfiora la porta di Plaia all'11'. Nella parte centrale della prima frazione è però il Toro ad avere più occasione e trova la rete al 16' con Marchioro che è stato a bravo ad insaccare dalla sinistra dell'area il bel servizio di Ciammaglichella. Cinque minuti più tardi è lo stesso Ciammaglichella che sfiora il gol con un bel tiro che impegna il portiere bianconero Zelezny. Anche Franzoni prova la conclusione ma non arriva al bersaglio grosso per pochi centimetri. Al 29' c'è un'altra occasione per il Toro con Njie che impegna ancora Zelezny a fare una bella parata. I granata soffrono un po' nella fase finale del primo tempo con la Juventus che alza il baricentro e cerca il pareggio e vengono anche ammoniti Casali e Mullen per fermare pericolose azioni juventine. Prima della fine della prima frazione, il Torino ha però ancora un'altra grossa occasione di nuovo con Njie che di testa sfiora il gol.

Primavera, Torino-Juventus: secondo tempo — Nella ripresa il Toro parte subito bene e va vicino al gol con Desole che calcia con il sinistro sfiorando il secondo palo. Dopo cinque minuti un bel dribbling di Njie costringe Boufandar ad un fallo a metà campo e viene ammonito dall'arbitro. La Juventus nella prima parte del secondo tempo cerca di alzare la pressione per riagguantare il pareggio. Su un contropiede però è il Toro che riesce a trovare il gol con Franzoni che spietato in area trova il raddoppio e porta i granata sul 2-0 al 59'. Cinque minuti più tardi si mette in mostra anche il nuovo portiere granata Plaia che sventa un'occasione per la Juve compiendo un grande intervento che nega la rete a Scienza. Il Toro cerca ancora una rete con Perciun su calcio di punizione ma la palla esce di poco. I cambi di Tufano danno nuova linfa ai granata che nel finale di gara riescono a tenere il pallino di gioca con continuità e ad affacciarsi spesso dalle parti della porta juventina. Funziona bene anche l'intesa Ciammaglichella-Krzyzanowski sul centro sinistra con il terzino polacco che prende il fondo in un paio di circostanze e provando a servire i compagni presenti in area. Negli ultimi minuti della partita il ritmo viene spezzato dai numerosi cambi ma il Toro prova ancora ad andare con un contropiede orchestrato da Krzyzanowski che però non va a buon fine.

Primavera, Torino-Juventus: tabellino — TORINO-JUVENTUS 2-0

RETI: 16' Marchioro (T), 60' Franzoni (T)

AMMONITI: 38' Casali (T), 42' Mullen (T), 50' Boufandar (J), 74' Bassino (J)

TORINO (3-5-2): Plaia; Bonadiman, Mendes, Desole; Marchioro, Acar (58' Perciun), Mullen (46' Olinga, 58' Rossi), Ciammaglichella (87' Kirilov), Casali (58' Krzyzanowski); Franzoni (87' Conzato), Njie (70' Gabellini). A disposizione: Siviero, Sorensen, Gueye, Dimitri, Di Paolo, Pellini, Raballo, Gallea. Allenatore: Tufano.

JUVENTUS: Zelezny; Pagnucco (85' Verde), Martinez Crous (85' Grosso), Boufandar (85' Bellino), Gil Puche, Bassino, Ventre (62' Nisci), Ripani (85' Lontani), Pugno (62' Di Biase), Crapisto (62' Scienza), Florea (62' Vacca). A disposizione: Radu, Grelaud, Biliboc, Sosna, Sylla, Keutgen. Allenatore: Magnanelli.