Memorial Mamma e Papà Cairo 2024: le info e il calendario

Il Memorial Mamma e Papà Cairo andrà in scena l'8 e il 9 agosto

Anche quest'anno si terrà il Memorial Mamma e Papà Cairo. Si tratta della terza edizione da quando è stato intitolato in tal modo. Le protagoniste del Memorial saranno le formazioni Primavera di Torino, Inter, Juventus e Milan. L'evento si svolgerà presso Alessandria e Quattordio nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 agosto. L'8 agosto il Torino Primavera di Felice Tufano affronterà il Milan presso lo stadio Comunale "G.B. Sillano" di Quattordio. Alle 21 toccherà a Inter e Juventus affrontarsi al Comunale "G. Moccagatta" di Alessandria. Nella giornata del 10 agosto si terranno infine la finale 3/4 posto, che verrà disputata presso Quattordio alle 18.30, mentre la finale per il trofeo è in programma alle ore 21 al Moccagatta di Alessandria.