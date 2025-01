Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino 2-0: Sulev elimina i granata

Tufano passa al 3-4-2-1 per gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Diverse le novità di formazione tra le fila granata. Rispetto alla gara con il Cesena, cambia metà reparto arretrato. Tra i pali non Plaia ma Siviero, come sempre in Coppa (salvo indisponibilità contro il Parma); in difesa confermati Bonadiman e Bianay Balcot, si aggiunge Olsson a prendere il posto di Mendes. Centrocampo a quattro con Zaia sulla corsia destra e Cacciamani sul fronte opposto, in mediana Djalò e Olinga. Sulla trequarti Perciun e Acar innescano capitan Gabellini, assente a Cesena per squalifica e rientrato in campo per la Coppa Italia.

Coppa Italia Primavera, il commento di Cagliari-Torino

Torino e Cagliari danno battaglia in campo con l'obiettivo di andare avanti in Coppa Italia. Il primo tempo è combattuto nei duelli e porta a tanti contrasti, pur senza che il risultato cambi. Alla mezzora però i granata devono fare i conti con una tegola importante: problema alla caviglia per capitan Gabellini, costretto ad abbandonare il campo e sostituito da Raballo. Il finale di frazione si accende, ma non porta in dote il gol e così si va a riposo sullo 0-0. Alla ripresa il Cagliari mette la freccia cambiando volto alla partita a cavallo dell'ora di gioco. Protagonista Ivan Sulev, che con una doppietta tra 55' e 59' porta il risultato sul 2-0. Diventa in salita la gara del Torino, costretto a cercare il tutto per tutto per evitare l'eliminazione dalla Coppa Italia. I granata tentano di recuperare e si lanciano in avanti, ma non riescono a superare il muro del Cagliari. Finisce 2-0, Torino ko ed eliminato.