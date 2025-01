Primavera 1, la classifica: granata noni, 4 punti dalla zona playoff

Come cambia la classifica di Primavera 1 in seguito ai risultati della ventesima giornata

Termina senza reti la sfida tra Torino e Atalanta, gara valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. I granata di Tufano con questo punto raggiungono la Lazio, sconfitta a sorpresa dalla Cremonese, al nono posto a quota 29 punti. Si riduce di una lunghezza la distanza dalla zona playoff, ora ci sono 4 punti di distacco tra i ragazzi di Tufano e il sesto posto, in questo momento occupato dal Milan in attesa che i rossoneri giochino contro la Fiorentina nella giornata di domani, domenica 19 gennaio.