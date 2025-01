Primavera, Cagliari-Torino 2-1: granata puniti nel finale e ancora ko

Doccia fredda nel finale per la Primavera granata: all'88' il Cagliari trova il gol vittoria

Irene Nicola Redattore 26 gennaio 2025 (modifica il 26 gennaio 2025 | 15:28)

Ancora una rimonta incassata e ancora una sconfitta per il Torino Primavera. Questa volta a condannare i granata è il Cagliari, che si impone ad Assemini come già in Coppa Italia trovando il colpo del ko all'88' con lo spunto di Vinciguerra. A lungo aveva resistito l'1-1, con i granata che hanno il demerito di non aver saputo sfruttare le occasioni a proprio favore dopo essersi rimessi in carreggiata. Costa carissimo il finale di gara, gestito con troppa leggerezza: i tre punti vanno al Cagliari, sugli sviluppi della punizione calciata da Sulev.

Primavera, Cagliari-Torino: le scelte — Rispetto all'infrasettimanale, Tufano cambia diverse pedine nel consueto 3-5-2 in cui spiccano novità e rientri. La prima riguarda i pali: Plaia di nuovo titolare, Siviero dopo due uscite si accomoda in panchina. In difesa torna Olsson nel ruolo di braccetto destro, nessuna sorpresa per quanto riguarda Mendes e Mullen. Sulle fasce sempre Krzyzanowski a sinistra, non Zaia ma Marchioro sulla destra. A centrocampo la sorpresa principale è la presenza di Ciammaglichella, titolare in Primavera nel giorno del suo ventesimo compleanno. Aaron si posiziona come mezz'ala a sinistra, sul fronte opposto ancora Dalla Vecchia e in regia spazio a Djalò. Attacco con il solito Gabellini, accompagnato non da Mangiameli come contro la Lazio ma da Franzoni.

Primavera, Cagliari-Torino: il primo tempo — Intensità alta nei primi minuti ad Assemini, con Cagliari e Torino a dare battaglia senza trovare tuttavia grande pericolosità al tiro. La prima conclusione è sarda con Liteta dalla distanza a calciare in modo sbilenco; poi tocca a Gabellini e Franzoni, che trovano rispettivamente un diagonale troppo centrale e un tiro di poco alto da posizione defilata. Al quarto d'ora subentra la fretta, i granata diventano più imprecisi e sembrano in affanno. A trascinare fuori il Toro da una situazione potenzialmente pericolosa è Dalla Vecchia, che sradica il pallone a un Cagliari manovriero e si lancia in contropiede costringendo Simonetta a spendere il giallo. Complessivamente l'inerzia continua a premiare più il Cagliari, che al 29' trova il vantaggio. Simonetta tiene vivo un pallone nei pressi della bandierina, supera Mendes senza sfidarlo ma cercando il lungolinea dove c'è Cogoni a pescare a rimorchio Bolzan per il tap-in a porta praticamente sguarnita visto che Plaia si era spostato sul primo palo. La reazione non è continua, il Torino è o troppo precipitoso o troppo macchinoso. Una chance importante però arriva al 36'. Punizione calciata da Franzoni sulla trequarti, altro parapiglia in area con la palla che capita sui piedi di Krzyzanowski. Il polacco la ribatte in area come può, pescando Ciammaglichella in gioco ma forse sorpreso: il capitano al volo da due passi non calcia con convinzione, Iliev ringrazia. L'occasione mancata dà la giusta benzina al Torino per cambiare marcia, il Cagliari va in tilt. Tutto parte da Marchioro, che affonda a destra e mette in area un primo traversone per Krzyzanowski, che al volo costringe Iliev a un intervento miracoloso. La palla torna ancora da Marchioro, altro cross in mezzo a pescare la testa di Ciammaglichella, che non sbaglia e nel giorno del suo ventesimo compleanno torna in rete siglando l'1-1. Si accende ancora di più la contesa: Dalla Vecchia va a un passo dal vantaggio al 39' con Soldati che si immola per negarglielo; nel recupero scappa invece via Achour, anticipato di testa da un solidissimo Mullen.

Primavera, Cagliari-Torino: il secondo tempo — Il Torino comincia all'attacco la ripresa, conquistando una serie di angoli a ripetizione. Non li sfrutta, il Cagliari inizia a uscire e diventa più convincente rispetto ai granata. Al 60' torna però a mordere la Primavera di Tufano con Mullen di testa vicino al gol del possibile raddoppio. Nel mentre Pisacane spende quattro cambi, facendo entrare anche Sulev, uomo partita nel precedente di Coppa Italia. I granata restano gli stessi e, pur pagando qualcosa in termini di freschezza, reggono le prime fiammate rossoblù. Per rivedere il Toro in avanti bisogna aspettare il 68' con l'iniziativa personale di Ciammaglichella, un coast-to-coast che costringe il Cagliari a rifugiarsi in angolo. Sugli sviluppi di corner, ancora possibilità per portarsi avanti: Olsson di testa non inquadra lo specchio. Al 70' Tufano spende il primo cambio: fuori uno stanco Marchioro, dentro Cacciamani. I granata sono anche sfortunati, perché, pur essendo più continui nella produzione offensiva, il gol non arriva: ci riprova Gabellini che al 70' riceve un lancio lungo di Olsson al limite dell'area, stop di petto e destro di prima intenzione terminato di poco alto. Nel finale i ritmi sono contenuti ma le migliori occasioni restano del Torino, che si porta dalle parti di Iliev con la punizione dalla distanza di Franzoni e con il tentativo di Mullen. All'80' il Torino cambia altri due uomini: fuori Krzyzanowski e Gabellini, dentro Bonadiman e Perciun. Mentre i granata non riescono a sfondare, il Cagliari, che da tempo non si fa faceva vedere dalle parti di Plaia, trova all'88' il gol vittoria. Doccia ghiacciata per il Torino, che paga gli sviluppi di una punizione calciata sulla trequarti da Sulev. Il pallone viene recapitato a Vinciguerra con Djalò che cerca di limitarlo con il fisico, ma non ci riesce. Vinguerra, pur in caduta e subendo fallo, sfiora il pallone e lo indirizza in porta: non serve il tentativo di tap-in di Soldati, la difesa granata pasticcia e fa carambolare in porta la sfera. Per i quattro minuti di recupero dentro anche Acar, non succede più nulla però. Ad Assemini finisce 2-1, continuano le difficoltà del Torino.

Primavera, Cagliari-Torino: il tabellino — CAGLIARI-TORINO 2-1

Marcatori: 29' Bolzan (C), 39' Ciammaglichella (T), 88' Vinciguerra (C)

CAGLIARI: Iliev; Balde (58' Arba), Soldati, Pintus, Marcolini, Achour (94' Trepy), Simonetta (64' Marini), Cogoni, Liteta, Grandu (64' Sulev), Bolzan (58' Vinciguerra). A disposizione: Auskelis, Di Giosia, Collu, Tronci, Franke. Allenatore: Pisacane.

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mendes, Mullen; Marchioro (70' Cacciamani), Dalla Vecchia, Djalò, Ciammaglichella (90' Acar), Krzyzanowski (80' Bonadiman); Franzoni, Gabellini (80' Perciun). A disposizione: Siviero, Rossi, Zaia, Sabone, Olinga, Mangiameli, Dimitri. Allenatore: Tufano

Ammoniti: 10' Marchioro (T), 19' Franzoni (T), 21' Simonetta (C), 54' Grandu (C), 68' Djalo (T)