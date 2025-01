Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: prima da titolare per Mangiameli

Torna in campo la Primavera di Felice Tufano, alla ricerca della prima vittoria del 2025. Oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 12:00 si gioca il 21° turno del campionato Primavera 1. Il Torino scenderà in campo in trasferta contro la Lazio. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match: per i granata tanti cambi di formazione rispetto all'ultima gara contro l'Atalanta, soprattutto a centrocampo, dove rientrano Zaia, Dalla Vecchia e Acar. In attacco la novità è l'esordio da titolare per Mangiameli, innesto di mercato invernale in prestito dal Bologna.