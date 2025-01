Primavera, Torino-Atalanta 0-0: un punto per i granata, compatti ma poco offensivi

Il commento alla sfida tra Torino e Atalanta al termine del match di Primavera 1

18 gennaio 2025

Il Torino Primavera si rialza solo parzialmente contro l'Atalanta. I granata interrompono la serie di tre sconfitte consecutive di inizio 2025, ma non vanno oltre lo 0-0 contro la Dea. Sfida bloccata e povera di occasioni, la squadra di Tufano ne ha due con Gabellini murato da Zanchi in entrambe le situazioni e si salva nel finale sull'ultimo squillo nerazzurro. Si smuove solo di un punto la classifica, con il Torino che sale al nono posto agganciando la Lazio dopo il ko dei biancocelesti con la Cremonese.

Primavera, Torino-Atalanta: le scelte — Rispetto alla gara con la Roma, Tufano cambia qualche interprete nell'ormai consueto 3-5-2. In porta non c'è Plaia, ma Siviero. In difesa confermati Mendes e Mullen, spazio invece a Bonadiman al posto di Olsson. Centrocampo in sostanza rivoluzionato. Tra le linee Liema, Djalò e Sabone; sulle fasce la sorpresa è il gradito ritorno di Marchioro a destra, assente da fine ottobre a causa di un problema infiammatorio, a sinistra sempre Krzyzanowski. In attacco Gabellini e Franzoni.

Primavera, Torino-Atalanta: il primo tempo — Torino compatto e attento nelle prime battute di gara, quando sono i granata a fare la partita manovrando il pallone. La prima occasione arriva già al 6' sugli sviluppi di corner: Krzyzanowski pennella per la testa di Gabellini, murato da uno strepitoso Zanchi che si rifugia sull'incrocio dei pali, sulla ribattuta c'è Bonadiman che trova l'esterno della rete. Tufano chiede ai suoi di alzarsi e rischiare la giocata, ci prova Sabone che calcia alto dalla distanza. L'Atalanta risponde in contropiede con Zanchi al quarto d'ora, murato da Siviero, e con una serpentina in area di Baldo, sfumata al momento del tiro. Con il passare dei minuti, la partita si blocca su un sostanziale equilibrio senza regalare occasioni veramente pericolose da una parte e dall'altra. Nell'ultimo quarto d'ora la Dea prende un po' campo, aumentando la pressione sui granata che non riescono a concretizzare le sgasate di Marchioro e Krzyzanowski sulle fasce. Gli orobici tuttavia non sfruttano il terreno guadagnato e non impegnano Siviero. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Primavera, Torino-Atalanta: il secondo tempo — A inizio ripresa il Torino prova subito a smuovere le acque. Sventato un primo tentativo della Dea, i granata si ripropongono in avanti con un filtrante in profondità di Djalò a cercare Gabellini che dal limite calcia angolato trovando per la seconda volta l'attenta risposta di Zanchi. L'Atalanta risponde subito con Riccio, che trova spazio al limite dell'area ma conclude di poco sull'esterno. All'ora di gioco si riaccende la contesa. Il Toro ha un'occasione fortuita quando la difesa orobica sbaglia la prima impostazione, regalando il pallone a Franzoni che sbatte però contro un avversario al momento del tiro, sul corner successivo murato il colpo di testa di Mendes. Al 69' Tufano si gioca i primi due cambi dalla panchina: fuori Djalò e Marchioro, dentro Perciun e Cacciamani. I granata non sembrano trovare spunti, la Dea nemmeno ma ne tenta uno al 75' con Siviero attento sulla conclusione di Bonanomi. Subito dopo arrivano altri due cambi per i granata: Olsson per Bonadiman, Mangiameli per Franzoni. Il risultato resta fermo sullo 0-0 con il Torino che non subisce ma non riesce a proporsi davvero in modo pericoloso. Si entra nel recupero, cinque minuti segnalati sulla tabella luminosa. Nell'extra time l'Atalanta è la squadra più pericolosa e allo scadere manda sul fondo il potenziale colpo del ko. Finisce 0-0 a Orbassano.

Primavera, Torino-Atalanta: il tabellino — TORINO-ATALANTA 0-0

TORINO (3-5-2): Siviero; Bonadiman (76' Olsson), Mendes, Mullen; Marchioro (69' Cacciamani), Djalò (69' Perciun), Liema, Sabone, Krzyzanowski; Franzoni (76' Mangiameli), Gabellini. A disposizione: Plaia, Rossi, Zaia, Acar, Mahari, Raballo, Dimitri. Allenatore: Tufano.

ATALANTA (3-5-2): Zanchi; Gobbo, Ramaj, Maffessoli (63' Tavanti); Arrigoni, Stefannoni, Manzoni, Riccio (84' Bono), Simonetto; Bonanomi (84' Armstrong), Baldo (61' Damiano). A disposizione: Sala, Ghezzi, Capac, Mungari, Tavanti, Bonsignori, Michieletto, Idele Javison. Allenatore: Giovanni Bosi.

Ammoniti: 46' Mendes (T), 57' Bonanomi (A), 75' Bonadiman (T), 92' Mullen (T)