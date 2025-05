Torino Primavera, a Monza per voltare pagina dopo il Lecce e continuare a costruire

In un finale di stagione senza più lo stimolo della salvezza, centrata aritmeticamente dieci giorni fa, è stato Fioratti a stabilire gli obiettivi: arrivare il più in alto possibile e lavorare sulle carenze. Contro il Monza e nelle ultime due giornate la testa dovrà essere fissa su questi due aspetti. Raggiungere il primo permetterebbe di salutare la stagione 2024-2025 nei dintorni di metà classifica, più vicini alla parte sinistra che alla zona playout. Il secondo è vitale considerando anche il futuro e una prossima stagione che è già quasi tempo di iniziare a programmare. La partita in Brianza in quest'ottica è un banco di prova. Per quanto riguarda la classifica, Torino e Monza si ritrovano nelle vicinanze l'una dell'altra. I brianzoli sono quindicesimi a quota 45 punti, i granata tredicesimi a 46. In palio tre punti che per il Torino vorrebbero dire compiere un balzo potenzialmente fino all'undicesima piazza, per il Monza vorrebbero dire salvezza aritmetica. I biancorossi hanno bisogno di un solo punto per chiudere il discorso permanenza in Primavera 1 e non vorranno farsi sfuggire l'occasione davanti ai tifosi di casa.

Torino Primavera, con il Monza per testarsi e dare continuità dopo l'ultima trasferta positiva

Per il Torino, come dicevamo, la sfida con il Monza può essere un'occasione per continuare a testarsi. Fioratti nel corso della sua gestione ha cambiato spesso le carte in tavola, a volte per scelta e a volte per necessità, inserendo gradualmente anche tanti profili Under 18 insieme ai giocatori con più esperienza in Primavera. Questo continuo rodaggio si inserisce in un percorso di consapevolezza. Con il Lecce gli errori sono stati pesanti e hanno portato a un affanno in cui più volte il Toro si è ritrovato nel corso della stagione. Un aspetto su cui Fioratti sta lavorando, perché "questi ragazzi hanno qualità, devono rendersene conto e non soffrire quando le cose non vanno bene". A proposito di sofferenza, la Primavera granata ha pagato spesso in trasferta raccogliendo molto meno rispetto a quanto fatto tra le mura amiche (17 punti contro 29). La trasferta di Monza è l'occasione di invertire questo trend, dando continuità all'ultima uscita fuori dal Mazzola che porta con sé un ricordo dolce, perché valsa la salvezza in casa della Sampdoria.