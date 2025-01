Torino Primavera, da Dellavalle a Franzoni: la top 5 dell’anno solare

ORBASSANO, ITALY - JANUARY 27: Alessandro Dellavalle of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U19 and Inter U19 at Stadio Valentino Mazzola on January 27, 2024, in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Ogni anno nuovo porta con sé l'attesa di quel che sarà e allo stesso tempo stimola riflessioni su quanto fatto in quello vecchio. Vale anche per il calcio, per il calcio giovanile e per il Torino Primavera. Nell'arco del 2024 c'è chi si è confermato per quanto aveva già dimostrato di valere, c'è chi ha sorpreso e c'è chi ha sfruttato nel modo più giusto la propria occasione. Dopo aver scoperto i migliori giocatori della stagione ancora in divenire, vediamo allora chi sono stati i migliori granata nell'anno solare, diviso calcisticamente a metà tra il campionato 2023-2024 e il 2024-2025. Per la Primavera è stato un anno positivo per le prospettive future, in cui 4 giocatori hanno esordito in Serie A: Savva (qui non menzionato perché da gennaio più spesso integrato in rosa da Juric), Njie (confermatosi per potenzialità come sta facendo vedere con Vanoli, ma poco continuo in Primavera), Dellavalle e Ciammaglichella. Di seguito la top 5.