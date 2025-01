Torino Primavera, è tempo di Coppa Italia: sfida al Cagliari per un pass ai quarti

Primavera, il percorso di Torino e Cagliari in Coppa Italia

Il cammino del Torino in Coppa Italia parte da lontano, avendo i granata iniziato la competizione dai 32esimi di finale. L'esordio di Tufano è arrivato a fine ottobre con l'impegno in casa contro la Virtus Entella, battuta agevolmente per 3-1 grazie alle reti di Acar, Zaia e Tzouliou. Il Torino si è qualificato così ai sedicesimi di finale, dove l'asticella della competizione si è alzata con l'incontro sul Parma, capolista del girone B in Primavera 2 ancora imbattuta. In quell'occasione i granata hanno avuto pazienza nel cercare il risultato e hanno avuto la meglio di misura per 1-0 con Zaia nuovamente decisivo. I primi due confronti si sono svolti entrambi al Valentino Mazzola di Orbassano, spesso un fortino non solo in Coppa Italia ma anche in campionato. Ora per la prima volta il Toro andrà in trasferta. Questo perché a ogni squadra viene assegnato prima della competizione un numero di inserimento in graduatoria, via via minore a seconda di quanto meglio si è fatto nell'anno passato. Il Cagliari essendosi piazzato al settimo posto in campionato è rientrato nelle otto teste di serie di Coppa Italia (che comprendono la Fiorentina campione in carica e le prime sette di campionato); il Torino, ottavo in campionato, ne è invece rimasto fuori per un soffio pur essendo arrivato in finale di Coppa lo scorso anno e ha dovuto iniziare il cammino ben prima. I granata di Tufano arrivano in Sardegna quindi con due gare già alle spalle, per il Cagliari si tratta invece di esordio nella competizione.