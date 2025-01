Torino Primavera, la prima del 2025 è contro il Cesena: i granata vogliono continuità

Il Torino Primavera ha chiuso il 2024 tornando alla vittoria contro il Bologna e interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive. Un segnale positivo, che ha permesso di salutare l'anno con il sorriso e con prospettive di crescita per quello successivo. I granata occupano il settimo posto a -1 dalla zona playoff e restano vicini anche al podio, distante solo tre lunghezze. Dalla Vecchia e compagni vanno ora in cerca di continuità con l'obiettivo di iniziare il 2025 nel miglior modo possibile: vincendo. Il primo avversario che propone il campionato è il Cesena, quindicesimo in Primavera 1. I bianconeri, neopromossi, hanno trovato un proprio equilibrio dopo un primo approccio difficile al campionato. Il Cesena fatica a vincere (3 successi finora), ma difficilmente perde (2 sconfitte da settembre in poi) e spesso ha costretto al pari avversari sulla carta di caratura superiore. Un aspetto a cui il Toro deve prestare attenzione per non incappare nella ragnatela bianconera. Anche perché vincere sarebbe importante, buttando un occhio ai confronti diretti che la 18esima giornata propone: Inter e Juventus, rispettivamente quarta e sesta con 3 punti e 1 punto di vantaggio sui granata, si affrontano di loro e potrebbero togliersi punti a vicenda favorendo un recupero del Toro.

Torino Primavera, l'ultima vittoria in casa del Cesena è del 2014. Gabellini salta la gara dell'ex

Torino e Cesena non si affrontano in Primavera dal marzo 2023. Quella gara, disputata in casa bianconera, termina sullo 0-0, un risultato deludente per i granata che si vedono imbrigliati nel pari dall'ultima della classe poi retrocessa. Per trovare una vittoria del Toro in Romagna bisogna tornare indietro di dieci anni, visti i pochi precedenti tra le due parti. Stagione 2013-2014, in campo i granata di Moreno Longo (chiudono secondi quell'anno, il precedente allo scudetto): il Torino si impone per 2-1 con gol di Matteo Colombi e doppietta di Emmanuel Gyasi. Ora, a distanza di un anno e mezzo, tocca alla Primavera granata di Tufano affrontare il Cesena con un'assenza importante tuttavia a cui far fronte: Tommaso Gabellini, l'ex più atteso peraltro, non ci sarà perché squalificato per una giornata dopo la sfida al Bologna "per avere, al termine della gara, spinto un calciatoreavversario". Anche per il Cesena un'assenza: non sarà in campo il centrocampista Lorenzo Arpino, squalificato perché ammonito da diffidato.