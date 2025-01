Torino Primavera, passo falso con il Cesena: granata a ritmo lento in trasferta

Il ko con il Cesena conferma le difficoltà in gare sulla carta più agevoli e ribadisce il trend negativo fuori dalle mura del Mazzola

Irene Nicola Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 09:37)

Il Torino Primavera ha iniziato il 2025 come certamente non avrebbe voluto, raccogliendo un'amara sconfitta a Cesena. Un peccato perché il ko interrompe sul nascere la scia positiva di risultati che i granata cercavano di aprire dopo il successo con il Bologna e perché la sensazione è che il Toro non abbia giocato la gara che per qualità avrebbe dovuto giocare, lasciando troppo margine al Cesena per colpire e affondare il colpo.

Torino Primavera, il ko a Cesena conferma: granata in difficoltà nelle gare sulla carta più agevoli — Tra i rammarichi che il Torino si porta dietro c'è senz'altro il fatto di non aver sfruttato una gara che, almeno classifica alla mano, avrebbe dovuto essere invece un'occasione per portare a casa il bottino pieno. Il Cesena ha giocato e bene la sua partita, ma sarebbe servita un'altra prestazione a priori da parte dei granata. Non è la prima volta che il Torino non sfrutta a pieno gli snodi del calendario. A dicembre erano stati difficili da digerire per la squadra sia la sconfitta con la Cremonese che il pari con il Monza, oltre al ko con il Cesena. Sono punti lasciati per strada contro squadre che seguono il Torino in classifica e contro cui sarebbe servita una propensione e una maturità diversa. Lezioni che la Primavera di Tufano è chiamata ad apprendere per non incappare in altri passi falsi simili.

Torino Primavera, passo rallentato in trasferta: i dati — Un secondo elemento sul tavolo è la discrepanza tra rendimento casalingo e in trasferta. Il Torino ha mostrato, almeno fino a questo momento, di avere due passi diversi. Tra le mura amiche del Valentino Mazzola di Orbassano i granata sono spesso e volentieri stati una corazzata. Non a caso, il Torino è insieme alla Juventus (battuta nel derby casalingo) la squadra con il miglior rendimento davanti ai propri tifosi. 19 i punti raccolti in 9 gare a Orbassano (6 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte). In trasferta, purtroppo, il Torino non è ancora riuscito a trovare la stessa efficacia come visto a Cesena. Nella stessa graduatoria infatti i granata sono solo noni con 9 punti raccolti in 9 gare (3 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte). Nel computo vanno tenute in conto alcune trasferte con peso specifico superiore, Sassuolo e Inter su tutte, ciò non toglie che serva qualcosa in più fuori da Orbassano. L'occasione per invertire il trend e reagire d'orgoglio si presenterà subito: mercoledì 8 gennaio, ore 13, torna la Coppa Italia Primavera con il Torino impegnato sul campo del Cagliari in gara secca per gli ottavi di finale della competizione.