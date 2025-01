Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Weekend dalle diverse tinte per il Settore giovanile granata. Si prende la copertina l'Under 17, che in dieci uomini vince contro il Parma in trasferta mostrando grande autorità. Positivo anche il pareggio per 2-2 con l'Inter per l'Under 18. Nel biennio Giovanissimi, sorride solo l'Under 15 che si conferma in fiducia e manda ko la Sampdoria; tonfo contro i blucerchiati invece per l'Under 16, unica sconfitta tra le giovanili. Chiude la Primavera di Tufano: 0-0 contro l'Atalanta. Di seguito il resoconto dettagliato del fine settimana del Settore giovanile maschile granata e poi quello sul Femminile.