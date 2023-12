Primavera 1, la classifica: granata a -3 dal secondo posto

Come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la partita contro l'Empoli

Grazie alla vittoria sull'Empoli i granata allungano proprio sui toscani in classifica e si assicurano il sesto posto prima della sosta di Natale. I risultati sugli altri campi sorridono in parte alla squadra si Scurto, perché la Lazio ha vinto il derby contro la Roma e così il secondo posto ora è a 3 punti, perché anche il Milan cade (superato in extremis dal Verona).