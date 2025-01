Primavera 1, la classifica: i granata mancano l’aggancio all’Inter

IL Torino di mister Tufano crolla contro la Roma. I giallorossi sono corsari ad Orbassano e vincono per 2-4 in maniera anche meritata. Granata mai davvero in partita se non con la reazione d'orgoglio firmata dalle reti di Acar e Mangiameli. Con questo risultati il Torino manca l'aggancio all'Inter, che comunque sarebbe stato momentaneo. I nerazzurri devono giocare infatti contro il Sassuolo, campione in carica. Non è finita qui però, perché il Genoa, nel caso in cui vincesse il derby della Lanterna contro una Sampdoria in difficoltà, scavalcherebbe proprio i granata.