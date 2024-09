Primavera 1, la classifica: il Torino scivola al sedicesimo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Verona e Torino

Il Torino Primavera non riesce a invertire la rotta e incappa in una nuova sconfitta, 5-3, contro l'Hellas Verona di Sammarco, nella quarta giornata di Primavera 1. Sul campo dell'Olivieri Stadium, i granata riescono a portarsi in vantaggio per due volte nel primo tempo, ma vengono due volte rimontati. Nella ripresa il Torino di Tufano cede agli avversari e la gara termina sul 5-3. I granata rimangono fermi a quota 3 punti in classifica, con l'unica vittoria ottenuta alla prima giornata di campionato. Attualmente, il Torino è sedicesimo a pari punti con Cesena e Cagliari. Il Verona, grazie alla vittoria contro i granata, aggancia l'Inter e risale in classifica.