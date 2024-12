Primavera 1, la classifica: il Torino scende al sesto posto

Come cambia la classifica in seguito al match tra Torino e Cremonese

La Primavera del Torino esce sconfitta dal match dal match casalingo contro la Cremonese con il risultato di 0 a 1 . Decide la partita il rigore trasformato da Gabbiani al 68' minuto della ripresa. I ragazzi di Tufano, dopo la seconda sconfitta consecutiva, rimangono quindi a 25 punti in classifica, scendendo al sesto posto in classifica a pari punti con il Milan. Nella prossima giornata i granata sfideranno in trasferta il Lecce. La classifica rimane in ogni caso molto corta: i ragazzi di Tufano possono continuare a sognare.