Primavera 1, la classifica: Torino ancora fermo a quota 3 punti

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Fiorentina

La Primavera del Torino incappa in una sconfitta di misura, 0-1, contro la Fiorentina di Galloppa, nel match valido per il terzo turno del campionato Primavera 1. Sul terreno del Valentino Mazzola di Orbassano, i granata di Tufano cedono il passo agli avversari nella ripresa, con Caprini che si fa trovare pronto davanti alla porta e sfrutta al meglio un preciso cross di Scuderi. I granata restano così fermi a quota 3 punti in classifica, con l'unica vittoria ottenuta alla prima giornata del campionato. Attualmente il Torino è quindi quattordicesimo, appaiato ai punti a Cremonese e Cagliari. La Fiorentina, vincendo a Orbassano, aggancia la Roma in vetta.