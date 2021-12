Primavera 1, la classifica: Torino ancora secondo in solitaria

Gli equilibri nel campionato di Primavera 1 al termine di Torino-Bologna

Il Torino vince 2-0 contro il Bologna e si riprende la seconda posizione in classifica nel campionato. Un successo fondamentale per i granata perché, oltre a dare continuità al successo di Firenze, permette di respingere gli assalti delle dirette concorrenti. I granata sorpassano nuovamente il Cagliari - vittorioso ieri contro il Verona - e ristabiliscono la distanza di due punti. Allungano invece sull'Inter, che perde terreno venendo sconfitto dal Lecce. I nerazzurri saranno i prossimi avversari dei granata in campionato