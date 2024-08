Primavera 1, la classifica: Torino fermo a quota 3 punti

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Milan

La Primavera del Torino esce sconfitta 2-0 contro il Milan di Guidi nel match valido per il secondo turno del campionato di Primavera 1. Al centro sportivo Vismara di Milano i ragazzi di Tufano vanno in svantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, venendo sopresi da Bakoune. I granata poi hanno tante occasioni, ma non segnano. Il rigore concesso nel finale a Bonomi spegne definitivamente le speranze dei ragazzi di Tufano di pareggiare una partita frizzante e concitata. Il Torino resta così fermo a quota 3 punti dopo due partite e scivola in classifica dopo il bottino pieno della prima giornata.