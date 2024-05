Primavera, Bologna-Torino 2-1: i granata cadono in rimonta nel finale

Dopo un rigore sbagliato e la rete di Dalla Vecchia, arriva la rimonta del Bologna che porta a casa i tre punti

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 12 maggio 2024 (modifica il 12 maggio 2024 | 17:18)

La Primavera del Torino cade in rimonta a Casteldebole contro il Bologna e si giocherà tutto nell'ultima giornata per rientrare nei playoff. In Emilia la squadra di Scurto arriva con tantissime assenze e alla lunga ne risente. Un risultato comunque pesante per il Toro, che avrebbe meritato il pari per quanto successo in campo, soprattutto considerando che i granata hanno anche sbagliato un rigore nel finale di primo tempo con Gabellini.

Primavera, Bologna-Torino: le scelte — Scurto deve fare a meno di Dellavalle, Ciammaglichella, Silva e Savva (squalificato) tutti in prima squadra. Per sopperire alle assenze l'allenatore granata fa una piccola rivoluzione: dal primo minuto ci sono Casali, Rettore e Mullen. Confermati dal primo minuto Mendes e Muntu in difesa, Dalla Vecchia in mezzo al campo e Gabellini prima punta. Tornano titolari Njie e Dell'Aquila che completano il pacchetto di trequartisti insieme a Perciun.

Primavera, Bologna-Torino: il primo tempo — A partire meglio è il Bologna, che conquista subito un corner non sfruttato da Amey. Il centrale difensivo dei rossoblù di testa manda alto a pochi passi da Abati. I granata, invece, faticano nei primi minuti a ripartire. All'11' dopo una manovra corale i granata vanno vicini al gol: Mullen calcia da fuori area, Perciun intercetta e calcia. Il suo tiro era ben indirizzato, ma viene deviato in corner. La risposta del Bologna arriva 8 minuti dopo con Menegazzo dalla distanza, ma è bravo Abati a mandare in angolo. La gara prosegue su ritmi lenti e su azioni spezzettate da errori di entrambe le squadre. Al 29' Amey sbaglia e Gabellini lo punta palla al piede e calcia, ma manda altissimo. È proprio l'attaccante granata a conquistarsi un rigore al 34'. Lo stesso Gabellini si presenta sul dischetto, ma si fa ipnotizzare da Bagnolini. Passano pochi minuti ed è ancora il portiere del Bologna protagonista. Njie si libera con una magia sulla sinistra e serve Perciun, che calcia da due passi (debolmente) e Bagnolini con un miracolo dice di no. Il primo tempo poi si chiude con il Bologna che chiude ancora una volta i granata nella propria metà campo, senza però creare particolari problemi alla retroguardia del Toro.

Primavera, Bologna-Torino: il secondo tempo — Nella ripresa partono meglio i ragazzi di Scurto. Al 48' Muntu si conquista una punizione preziosa, sulla quale si avventa poi Mendes, ma dopo la torre del portoghese nessun granata riesce a ribadire in rete. Il Toro però ha iniziato meglio il secondo tempo e infatti al 51' arriva il gol del vantaggio. Njie calcia dalla distanza, Bagnolini respinge e sul pallone il primo ad arrivare è Dalla Vecchia che ribadisce in rete. Il gol dà morale ai ragazzi di Scurto, che al 55' vanno ancora vicini al gol, ma la volée di Gabellini non impensierisce particolarmente Bagnolini. Il Bologna però reagisce al 58' arriva il gol del pari. Dell'Aquila perde palla sulla trequarti, Centonze riceve e salta Casali servendo sul secondo palo Menegazzo, che brucia sul tempo Muntu e deposita in rete. La gara da quel momento si fa sempre più complessa e macchinosa, ma con poche emozioni. Fino al minuto 86, quando è ancora Menegazzo protagonista. Il centrocampista bolognese si porta al limite dell'area granata, si accentra e porta in avanti i rossoblù calciando dalla distanza. I granata provano la reazione, ma non riescono a impensierire realmente Bagnolini.

Primavera, Bologna-Torino: il tabellino — BOLOGNA-TORINO 2-1

Marcatori: 51' Dalla Vecchia (T), 58' Menegazzo (B), 86' Menegazzo (B)

BOLOGNA: Bagnolini, Nezirevic (76' Carretti), Menegazzo, Hodzic, Amey, Ebone (89' Idaro), Ravaglioli, Diop, Baroncioni, Lai (76' Tonin), Byar. A disposizione: Pessina, Gasperini, Kongslev, Zonta, Nesi, Tordiglione, De Luca, Mangiameli. Allenatore: Magnani

TORINO (4-2-3-1): Abati; Casali (77' Bianay Balcot), Mendes, Rettore, Muntu (87' Acar); Mullen (77' Antolini), Dalla Vecchia; Dell'Aquila (69' Longoni), Perciun, Njie; Gabellini (77' Franzoni). A disposizione: Brezzo, Bellocci, Mahari, Galantai, Keita, Marchioro. Allenatore: Scurto

