Primavera, Coppitelli è già a Torino: sta dirigendo l’allenamento della squadra

È già iniziato il Coppitelli bis per la Primavera del Torino. Dopo poco più di una stagione e mezza Coppitelli è tornato sotto la Mole. Manca ancora l’ufficialità del suo ritorno (e dell'esonero di Cottafava), ma ormai è una formalità. Il tecnico romano è già a Orbassano per l’allenamento della squadra. Dopodiché sarà il momento della firma sul contratto che lo legherà al Torino. Un primo allenamento utile per conoscere i ragazzi della Primavera granata. Dopo una parte atletica, Coppitelli ha organizzato una partitella a campo ridotto per poter iniziare a vedere le peculiarità dei suoi giocatori, invischiati nella lotta per non retrocedere. Il tempo d’altronde stringe. Dopo la sosta il Torino sarà subito chiamato a un piccolo tour de force, dovendo giocare 3 partite in una settimana: il 3 aprile contro il Sassuolo, il 7 contro l’Empoli e il 10 contro la Spal. Tre sfide molto importanti per il discorso salvezza.