Primavera, ecco le date della stagione 2024/2025: il via il 17 agosto

La Lega Serie A ha reso note le date della stagione 2024/2025 del Campionato Primavera 1. Si partirà il 17 agosto 2024 e si terminerà il 17 maggio 2025. Ci saranno tre turni infrasettimanali: il 18 dicembre, il 22 gennaio e il 19 febbraio, mentre sono previsti 4 weekend di sosta per gli impegni delle nazionali: il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre ed il 22 marzo. Il campionato sarà fermo anche 28 dicembre per la sosta natalizia. Sono state comunicate anche le date della Coppa Italia di categoria: i due turni preliminari saranno il 21 agosto e 11 settembre, mentre il 30 ottobre si giocheranno i trentaduesimi di finale. I sedicesimi si disputeranno il 4 dicembre e gli ottavi di finale saranno l'8 gennaio. I quarti sono previsti per il 5 febbraio, mentre le semifinali si giocheranno il 12 marzo. La finalissima è in calendario il 9 aprile 2025.