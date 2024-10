Primavera, Empoli-Torino 2-3: rimonta di carattere e qualità dei granata

Il Torino Primavera rimonta l'Empoli dopo l'iniziale svantaggio di due gol e si regala il terzo successo di fila

Irene Nicola Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 18:38)

In rimonta, con il fiato sospeso fino all'ultimo ma anche sfruttando al meglio carattere e qualità, il Torino Primavera vince contro l'Empoli. I granata ribaltano i giochi dopo una partenza negativa con il 2-0 dei toscani in soli 17'. Franzoni riapre la gara già al 18', poi la rimonta del Toro si completa nella ripresa con i gol di Gabellini e Franzoni che valgono il 2-3 finale e regalano il terzo successo consecutivo alla squadra di Tufano.

Primavera, Empoli-Torino: le scelte — Nel 3-5-2 di Felice Tufano qualche novità per la sfida contro l'Empoli. La principale è l'assenza di Plaia tra i pali, sostituito da Siviero, che è all'esordio in maglia granata in Primavera 1. La difesa è la stessa vista a Bergamo contro l'Atalanta: Olsson e Bianay Balcot braccetti, Mendes centrale. Rivoluzionato il centrocampo, privo sia di Mahari che dell'infortunato Ciammaglichella. Acar ricopre il ruolo di play, lo affiancano le mezz'ali Liema e Galantai, alla prima da titolare con Tufano; sugli esterni confermato Krzyzanowski a sinistra, a destra c'è Dimitri e non Marchioro. Intoccato infine il duo d'attacco con Gabellini e Franzoni.

Primavera, Empoli-Torino: il primo tempo — Inizio da dimenticare per il Torino, che nel giro di 60'' si ritrova subito a inseguire. Pallone strappato a Gabellini sull'out di destra - i granata protestano e chiedono il fallo sull'attaccante, ma non viene segnalato -, l'Empoli lo muove velocemente cambiando fronte dove è troppo solo Trdan, che trova un gran gol calciando sotto la traversa. Doccia fredda per la Primavera di Tufano, che subisce un altro brivido per mano di Trdan prima tentare una reazione. Il Toro però non ingrana e anzi si fa più male al 17' quando Galantai, ammonito poco prima, concede una punizione dal limite all'Empoli. Sulla mattonella va Popov che trova direttamente la porta per il 2-0, agevolato anche da una deviazione. Questa volta i granata hanno una reazione d'orgoglio, che è immediata e riapre la partita nel giro di 60'': Olsson dalla difesa pesca Gabellini, che protegge palla spalle alla porta, si gira e avanza per poi scambiare con Franzoni e lanciarlo verso Fuscaldo, che si allunga ma non riesce a deviare il diagonale dell'ex Spal. 2-1. Il Toro pasticcia ancora qualche volta di troppo, ma è anche più pericoloso in attacco e sfiora due volte il pareggio con le imbucate di Acar. Poi la partita si assesta su un sostanziale equilibrio con qualche fiammata ma nulla di più. Cambia la situazione a 5' dalla fine: l'Empoli va un passo dal gol con Rugani che prova a sfruttare una mischia in area granata per sorprendere Siviero, attento. I toscani chiudono in crescendo, il Torino non si scompone. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Primavera, Empoli-Torino: il secondo tempo — Empoli spumeggiante a inizio ripresa con le serpentine di El Biache e la rovesciata di Monaco. Il Torino rischia tanto e tira un sospiro di sollievo al 48', con Bacciardi che si divora il tap-in da distanza ravvicinata. Tufano interviene allora dalla panchina al 54' con un doppio cambio: Tzouliou prende il posto di Galantai, Mullen sostituisce Olsson adattandosi a braccetto. Con pazienza, il Toro si riassesta e alla fine trova la soluzione giusta per pareggiare i conti al 61' sfruttando le proprie qualità. Imbucata al bacio di Acar, che dalla trequarti va a pescare Gabellini. L'attaccante granata si inserisce in area e calcia al volo di prima intenzione col mancino, Fuscaldo mura ma non trattiene e Gabellini al secondo tentativo lo supera. Il pari ottenuto alimenta la fame di rimonta del Torino, che al 64' si ripete. Krzyzanowski avanza a sinistra, poi si accentra e serve Franzoni, che spalle alla porta si gira e trafigge Fuscaldo con un diagonale millimetrico dopo una gran giocata. La rimonta è completata, ma la gara è tutt'altro che chiusa. L'Empoli cerca di rientrare in partita con Akpa, che di testa gonfia la rete ma fortunatamente per i granata partiva in offside. Tufano mette mano alla formazione poco dopo al 76': Marchioro e Raballo entrano in partita al posto di Dimitri, fuori con i crampi, e Franzoni. Proprio Raballo ha subito un'occasione enorme per evitare un finale di sofferenza ma sbaglia un rigore in movimento. L'Empoli si gioca le ultime carte nel finale per provare a mandare in affanno i granata nei 5' di recupero. Il Toro dimostra di saper soffrire anche se resta in dieci al 93' con il doppio giallo rifilato in sequenza a Bianay Balcot (il primo per un fallo e il secondo per reazione). Si gioca in realtà fino al 97' con gli animi sempre più caldi, il Torino però fa muro e alla fine porta a casa la terza vittoria consecutiva.

Primavera, Empoli-Torino: il tabellino — EMPOLI-TORINO 2-3

Marcatori: 1' Trdan (E), 17' Popov (E), 18' Franzoni (T), 61' Gabellini (T), 64' Franzoni (T)

EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Majdandzic, El Biache, Bacciardi, Falcusan, Trdan (61' Matteazzi), Huqi, Popov (46' Monaco), Konate (61' Akpa), Rugani (76' Gravelo). A disposizione: Versari, Asmussen, Cesari, Boldrini, Lauricella, Mannelli. Allenatore: Birindelli.

TORINO (3-5-2): Siviero; Olsson (54' Mullen), Mendes, Bianay Balcot; Dimitri (76' Marchioro), Liema, Acar (71' Desole), Galantai (54' Tzouliou), Krzyzanowski; Franzoni (76' Raballo), Gabellini. A disposizione: Proietti, Pellini, Rossi, Russo, Atlee Manneh, Mahari. Allenatore: Tufano

Ammoniti: 13' Galantai (T), 63' Huqi (E), 86' Tzouliou (T), 88' Moray (E), 92' Bianay Balcot (T), 92' Huqi (E)

Espulsi: 93' Bianay Balcot (T)