Primavera, granata contro la Sampdoria per dare continuità

Il Torino arriva da due risultati positivi che hanno alimentato entusiasmo nel gruppo e nell'ambiente granata. Ora la Primavera di Scurto deve cavalcare l'onda di quell'entusiasmo, utilizzandolo come spinta ulteriore nella gara contro la Sampdoria in cui la fatica potrebbe farsi sentire, visto che si tratta della terza partita per i granata nel giro di otto giorni e dopo un lungo stop per i Mondiali. L'obiettivo della Primavera di Scurto è quindi allungare la striscia positiva, dimostrando maturità e trovando continuità in una gara che non va sottovalutata.

La Sampdoria non è un avversario da prendere sottogamba. I blucerchiati sono in tutt'altra posizione di classifica rispetto ai granata, lottano infatti per uscire dalla zona playout, ma proprio per questo non possono lasciare nulla al caso. In più la Samp ha iniziato l'anno esattamente come il Torino, con due vittorie (contro il Cesena in campionato e con il Monza in Coppa Italia). Servirà attenzione quindi. Al momento il Torino è secondo in classifica, ma gli equilibri in vetta sono mutevoli e le distanze sono minime (1 punto separa i granata dalla Juventus terza, 2 quelli di vantaggio su Fiorentina e Sassuolo, rispettivamente al quarto e quinto posto). Fare bene contro la Samp vorrebbe dire anche mandare un messaggio alle avversarie. La continuità è il primo degli obiettivi per continuare a guardare in alto.